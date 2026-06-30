La Feria de Antigüedades Almoneda y Coleccionismo del Camino de Santiago en Carrión reúne a 14 expositores

Presentación de la Feria de Antigüedades Almoneda y Coleccionismo del Camino de Santiago. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Un total de catorce expositores participará en la XXII Feria de Antigüedades Almoneda y Coleccionismo del Camino de Santiago que se va a celebrar el 4 y 5 de julio en la localidad palentina de Carrión de los Condes.

Organizada por el Ayuntamiento de la localidad y enmarcada en el calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León, la feria tendrá lugar en las instalaciones de la Cooperativa Agrícola Regional. Se trata de una cita ya consolidada en el calendario provincial que, además, abre la programación estival de Carrión de los Condes, tal y como han destacado sus promotores durante la presentación.

En esta edición, participarán catorce expositores, ocho de Castilla y León y seis procedentes de otras comunidades autónomas, que ofrecerán una amplia variedad de piezas como muebles antiguos, relojes, objetos de cerámica o bronce, monedas, juguetes y artículos de coleccionismo.

La feria tendrá un horario de mañana y tarde durante todo el fin de semana y contará con un programa de actividades complementarias como el Concurso de Pintura Rápida, en categorías senior e infantil, cumple su vigésimo sexta y décimo tercera edición, respectivamente.

La programación incluye también degustaciones de productos locales dentro de la iniciativa 'Sabores locales artesanales', con la participación de empresas del Club Alimentos de Palencia, así como una concentración de vehículos clásicos el domingo.

Además, el sábado por la tarde actuará el monologuista Roberto Chapu, y durante todo el fin de semana permanecerán abiertas las exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de la localidad.