La Feria Churra de Palencia, el 11 y 12 de abril, pondrá el acento en el valor del ganado y su aportación a la sociedad

Presentación de la 39 feria Churra de Palencia. - DIP PALENCIA.

PALENCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra, que cumple su trigésimo novena edición este año, centrará su programa técnico en temas como la en la huella de carbono, el impacto territorial de la ganadería extensiva y los servicios que el ovino presta a la sociedad y al medio rural.

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra (ANCHE) ha presentado la edición de este año de la feria que se celebrar los próximos 11 y 12 de abril en el Mercado Comarcal de Ganado de Allende el Río, en la capital y según sus promotores, esta nueva edición se consolida como una cita clave para el sector ovino.

El presidente de ANCHE, Luis José Martín, que ha estado acompañado por la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, en la presentación de la Feria 2026, se ha referido durante la presentación a la situación actual del sector.

"Cada año vemos cómo se pierden explotaciones y cómo muchos ganaderos se jubilan sin relevo", ha explicado Martín, a la vez que ha lamentado "la falta mano de obra, de apoyo y de reconocimiento a un sector "con futuro".

Asimismo, José Martín ha insistido en que la oveja churra tiene un valor enorme que hay que "seguir defendiendo entre todos" al tiempo que ha aseverado que el trabajo de los ganaderos va mucho más allá de la producción de alimentos y ha pedido mayor reconocimiento al sector, ya que los rebaños "hacen un trabajo fundamental para el territorio", ya que previenen incendios, cuidan los montes, mantienen el paisaje y aumentan la biodiversidad.

Finalmente, ha destacado la importancia de la innovación para garantizar el futuro de las explotaciones.

El programa de la feria incluye ponencias y debates sobre sostenibilidad y el papel del ovino en el territorio y se abordarán cuestiones sobre cómo se mide y gestiona la huella de carbono en ovino, qué va a exigir Europa y qué herramientas pueden aplicar los ganaderos desde la granja.

Además, habrá ponencias dedicadas a la gestión de pastos, la prevención de incendios o el cuidado del paisaje, actividades que generan beneficios en el territorio.

Además, la Feria Churra celebrará en esta ocasión el hermanamiento con la Raza Rasa Aragonesa, con la participación de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Rasa Aragonesa (ANGRA).

La feria acogerá también los concursos morfológicos de la raza churra, donde se podrán premiará a los mejores ejemplares y el trabajo de los en mejora genética, calidad de leche y producción de lechazos.

Como complemento al programa para profesionales, la Feria Churra ofrece una amplia oferta de actividades para el público entre las que destacan las propuestas gastronómicas, como una degustación gratuita de otros productos elaborados con leche de oveja churra, en colaboración con Quesos Campos Góticos.

Dentro del recinto, La Campa Churra volverá a convertirse en un espacio de ocio con conciertos, sesiones de DJ, zona bar, campeonato de basket 3x3 o puestos de restauración donde probar la caldereta popular de lechazo de Castilla y León y el bocadillo 'Paquito', como nuevas formas de consumir carne de lechazo.