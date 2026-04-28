La Feria del Coleccionismo de Valladolid abre sus puertas este fin de semana y la del Disco tomará el relevo el día 9

Las ferias del Coleccionismo y del Disco volverán a la plaza de Portugalete con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 20 Feria del Coleccionismo, Mitomanías y Aficiones abrirá sus puertas este fin de semana y la 41 Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León tomará el relevo el día 9 de mayo en la plaza del Portugalete con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado.

El gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Ignacio de Uribe, y el presidente de la Asociación para la Organización de Ferias, Certámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga (ASOFED), han presentado en la Casa Revilla estas dos citas de "referencia" en el calendario cultural de la ciudad.

La primera feria en abrir sus puertas será la del coleccionismo que, del viernes 1 al domingo 3 de mayo, pondrá a disposición del visitante miles de objetos y curiosidades.

A lo largo de estas jornadas, de 11.30 a 20.30 horas, los amantes del coleccionismo encontrarán miles objetos, como figuras de Playmobil, Lego o Star Wars; juguetes clásicos, antigüedades, artículos relacionados con el cine, tebeo clásico, libros descatalogados y un largo etcétera.

Tomará el relevo la 41 Feria Internacional del Disco de Valladolid, la más antigua del país en número de ediciones, que abrirá al público del sábado 9 al miércoles 13 de mayo en horario de 11.30 a 22.00 horas.

Los melómanos encontrarán, además de los codiciados discos de vinilo, cintas de cassettes, cedés, carteles, parches y todo tipo de objetos de merchandising; gracias a la presencia de expositores de diferentes puntos del país, además de vendedores procedentes del Reino Unido, Canadá y Dinamarca.

En el marco de esta feria se celebrará, como es tradición desde hace ya 15 años, el festival 'Festiferia', que pondrá banda sonora a la plaza del Portugalete.

Así, el domingo 10 tendrán lugar las actuaciones de la banda de reggae y ska Biloba (19.30 horas) y de Claudio & The Roosters, grupo que transita por estilos americanos como el rockabilly o la música country (21.00 horas).

El 'Festiferia' tendrá una segunda cita el martes 12 de mayo, víspera de san Pedro Regalado, con los conciertos del grupo de blues Blue Proyect (19.30 horas) y la banda de versiones de éxitos en español Cuatro Latas (21.00 horas).

Además, la Feria del Disco vuelve a colaborar con la Taberna Morgan, establecimiento que permitirá a las personas que adquieran vinilos convertirse en pinchadiscos por un día.

Ambos certámenes están organizados por ASOFED y K Eventos Producciones y cuentan con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.