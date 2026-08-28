La Feria del Libro de Palencia celebra su 50 edición con más actividades, expositores y 40 autores palentinos

Inauguración de la 50ª Feria del Libro. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Palencia celebra su 50 aniversario con un programa que incluye más actividades, la presencia de más expositores y de 40 autores palentinos.

La muestra se celebra en el paseo del Salón de la capital desde hoy y hasta el próximos 6 de septiembre La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado durante la inauguración la amplia presencia de escritores locales en la que ha calificado como una "cita ineludible" dentro de las fiestas de San Antolín.

En este sentido, la regidora ha señalado otros alicientes de la cita literaria. "Además del 10 por ciento de descuento en cada libro que se adquiere, tenemos la oportunidad de hablar y conocer a autores que nos marcan y que nos gustan", ha señalado.

Para celebrar su 50 aniversario aniversario, la feria incrementará su programa de actividades hasta llegar a las 14 propuestas entre las que tendrán cabida las convocatorias literario-musicales, los cuentacuentos, los talleres, las charlas, una sesión de micrófono abierto y diversas iniciativas de animación a la lectura y la escritura.

Al margen de esta novedad, la Feria del Libro contará con 23 expositores, dos más que el del año pasado, lo que permite consolidar el crecimiento experimentado en las últimas ediciones, tal y como han destacado desde la Asociación de Libreros y Editores, organizadores de la Feria, que también cuenta con el apoyo d el Ayuntamiento de Palencia de la Diputación Provincial.

La Feria del Libro reunirá un total de 23 expositores. Entre los institucionales acudirán el Ayuntamiento de Palencia, la Fundación Díaz Caneja, la Diputación Provincial, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Junto a estos organismos se dará cita una destacada representación del sector del libro de nuestra provincia, formada como en años precedentes por las librerías Iglesias y Ateneo y por las editoriales Aruz y Menoscuarto.

El resto de expositores, procedentes de distintas regiones del país, serán Libros infantiles y juveniles, Alberto Santos Editor, Palabras de Agua, Gremio de Editores de Castilla y León, MAR Editor-Ediciones irreverentes, Mundo Negro, Asociación de Escritores de Madrid, Aliar Ediciones, Alejandría Ediciones, Nothing Hill, Edelvives, Asociación 100 miradas, Cuentos con valores y T-Raptor Editorial.

A todos ellos se suma, al igual que el año pasado, una caseta que reunirá las obras de numerosos autores palentinos, una presencia que permitirá a la Feria del Libro convertirse en un espacio de referencia para conocer las creaciones de los autores de la provincia.

La próxima edición de la Feria del Libro contará con numerosas actividades complementarias. Estas propuestas darán comienzo el viernes 28 con una actividad de micrófono abierto a cargo del Grupo Esprosados.

Un día más tarde tendrá lugar el cuentacuentos titulado 'Los cuentos de la abu', de Pilar Amor, y la actividad denominada 'Camina conmigo en el infierno', de Pablo Martín y Begoña Cadiñanos. El domingo 30 será Demelsa Hernández quien presente al público su espectáculo de cuentos y música titulado '¡Érase una vez* bailando cuentos!'. Ese mismo día, Candela García y Violeta Ollauri presentarán el cuento 'Familia de corazón'.

El 31 de agosto regresará a la feria Garrapete con el espectáculo 'Cuentos fritos de la Luna en escabeche', en el que el relato se aproxima a las disciplinas circenses. Un día más tarde, llegará el turno de Erica González, quien ofrecerá la actuación de narración oral 'Cuentos a la fresca', en la que recogerá historias de ayer y de hoy.

El 2 de septiembre ha sido programada la presentación del cuento 'Las manos de mamá', de la artesana Asun Fernández, con ilustraciones de Paula Sastre; ese mismo día la carpa de la feria acogerá la actividad 'Un viaje por el mundo del agua', destinado a niños de entre 3 y 7 años. Al día siguiente, Mercedes Adán y Belén Duque charlarán con el público sobre las motivaciones de los autores a la hora de escribir sus obras.

El viernes 4, por su parte, tendrá lugar un taller para personalizar marcapáginas, impartido por el Club de Lectura Las dragonas de Pallantia. Ese mismo día, la Asociación de Autores Palentinos ha organizado el concurso 'Palenquiz', con preguntas relacionadas con los libros y la literatura.

El último fin de semana comenzará con el taller de animación a la lectura 'La huerta palentina', para niños de 3 a 6 años, que tendrá lugar el sábado 5.

Finalmente, en la jornada final se desarrollará la propuesta 'Cien globos literarios surcando Palencia', una novedosa iniciativa que consistirá en el lanzamiento de cien globos con textos literarios recogidos desde el comienzo de la feria que llenarán los cielos de la ciudad. Otro de los alicientes de la feria será el contacto entre autores y lectores.

De esta forma, la feria se convierte en espacio para que los escritores puedan dar a conocer sus últimas publicaciones. Además, como en años anteriores, todos los libros ofertados en la feria contarán con un descuento especial del 10 por ciento y se realizará un sorteo de varios lotes de libros entre los lectores que hagan alguna compra.