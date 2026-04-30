La Feria del Libro de Valladolid anuncia a su pregonera, Care Santos, y presenta logotipo que sustituye al de Sierra

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Valladolid, que celebrará su edición número 59 del 29 de mayo al 7 de junio, tendrá como pregonera a la novelista catalana Care Santos y ha dado a conocer este jueves el cartel que acompañará a esta cita, con el lema 'La huella de la cultura española en América', al tiempo que se ha detallado su nueva imagen firmada por el el ilustrador vallisoletano Óscar del Amo, con un giro "conceptual" que reemplaza a la diseñada por Manolo Sierra hace una década.

La concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, y el director del certamen, Pedro Ojeda, han presentado estas novedades en rueda de prensa y han emplazado a los medios de comunicación a otra convocatoria, ya en el mes de mayo, para detallar la programación.

En primer lugar, se ha dado a conocer que la novelista Care Santos será la pregonera de la 59ª Feria del Libro de Valladolid, una escritora que tiene vinculación con la ciudad ya que pasó aquí varios años en su juventud y que ha explicado en una breve conversación telefónica con Ojeda y Carvajal, compartida con los medios de comunicación, la "gran ilusión" que le hace este encargo.

La edil ha considerado a Santos como "una de las figuras más destacadas de las letras actuales", además de una figura ya habitual tanto en la Feria del Libro vallisoletana como en actividades de la Casa de Zorrilla, un autor al que ha definido como "el primero" de los "amigos" que conserva en la ciudad.

Santos ha recordado que pasó varios años en Valladolid en su juventud y que muy cerca de la ciudad, en el municipio vecino de Laguna de Duero, logró su primer premio como escritora. La autora ha avanzado que en su pregón, aunque todavía necesitará "unos días más" para darle forma, prevé incidir sobre la "ilusión" que genera la lectura y trasladar la idea de que "celebrar el hecho de leer y compartirlo".

Santos es autora de obras como 'Media vida' (Premio Nadal 2017), 'Deseo de chocolate' (Premio Ramon Llull 2014) o 'El aire que respiras'.

La presentación ha servido también para desvelar el cartel oficial de este año, una obra del Premio Nacional de Ilustración Pablo Amargo, y para presentar la nueva marca de la Feria, un logotipo diseñado por Óscar del Amo.

También se ha avanzado que en esta edición el concepto de 'País Invitado' se amplía para abarcar al continente americano, pues la 59 edición dedicará su temática al "legado" de la historia de Valladolid en América y el español.

Carvajal ha recordado que "600 millones de personas" se comunican en esta lengua, por lo que considera que "Valladolid se convierte en un puente que une continentes, pero también generaciones y que es levantado gracias a una riqueza cultural compartida, en el que literatura y palabra son la argamasa insustituible".

En la Feria del Libro de Valladolid, confluirán, "de forma natural, la tradición y la modernidad" y España y América se reconocerán en ella "mutuamente en la fuerza de la literatura y sueñan con la posibilidad de construir nuevas historias a partir de un legado común".

Pedro Ojeda ha añadido que de esta manera se pone "cierre" a un ciclo de tres años dedicado a países americanos o al continente en general, ya que en 2024 el país invitado fue México y en 2025 esta distinción recayó en Perú. A partir del próximo año, ha avanzado, la feria iniciará un nuevo recorrido "interesante".

IDENTIDAD VISUAL

El cartel oficial de este año, una obra encargada al Premio Nacional de Ilustración Pablo Amargo, se plantea con la idea de "repensar la relación con la lectura". Bajo el lema 'No recordamos cómo mirábamos antes de que nos enseñaran a mirar', el ilustrador, que colabora con medios como The New Yorker o The New York Times, ha planteado una imagen en la que el libro se convierte "en un lugar desde el cual asomarse al mundo".

El también ilustrador Óscar del Amo ha trasladado a los asistentes unas palabras de Amargo, que con su diseño plantea que el libro "deja de ser un simple objeto para convertirse en un lugar desde el cual asomarse al mundo; un espacio que nos acostumbra a ver lo que no está delante, a habitar otros pensamientos y a sostener, al mismo tiempo, lo propio y lo ajeno".

EL NUEVO LOGOTIPO SUSTITUYE AL DE MANUEL SIERRA

Este cartel de la 59ª edición de la Feria viene acompañado por el estreno de una nueva identidad visual, ya avanzada el pasado mes, con un logotipo diseñado precisamente por Del Amo que apuesta por un planteamiento de concepto y que sustituye al diseñado por Manuel Sierra, que se estrenó en 2016.

El ilustrador ha detallado que se han centrado en mayor medida en "el concepto". Así, el logotipo representa la "recuperación del libro como objeto esencial" y muestra unos libros semi abiertos reunidos en círculo que si se observan "con perspectiva" cada uno de ellos refleja una letra 'V' de Valladolid.

"Cuando los libros forman un círculo representan la Plaza Mayor con sus casetas", ha explicado Del Amo. Cabe apuntar que este céntrico espacio vallisoletano es rectangular y que las casetas que se instalan se despliegan en esa misma forma.

El ilustrador ha incidido en que el diseño de la nueva imagen está hecho "con todo el cariño del mundo y toda la vinculación con Valladolid".

55 CASETAS

Aunque no se ha avanzado apenas contenido de la programación, el director de la Feria ha apuntado que la estructura de la Feria va a ser "la misma" de los últimos años, pues considera que está "muy consolidada", con un espacio para la programación juvenil e infantil en la Plaza Mayor y presentaciones de libros y ponencias más académicas en el Círculo de Recreo.

La Plaza Mayor volverá a ser "el corazón de la Feria" con 55 casetas entre libreros, editores e instituciones. De hecho, Ojeda ha señalado que este año se ha tenido que dejar fuera a algún interesado en participar "precisamente por el éxito" que tiene.