Imagen de la celebración de la Feria Modernista de León. - MUSEO CASA BOTINES

LEÓN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Modernista de León se consolida con más de 35.000 visitantes en su cuarta edición celebrada el pasado fin de semana en las inmediaciones del Museo Casa Botines de Gaudí.

Desde la inauguración el pasado viernes día 5 con el discurso del director de cine Néstor López hasta el cierre en el día de ayer con la zarzuela 'El León de Gaudí', miles de leoneses y turistas se adentraron en un viaje al siglo XIX.

El director general de Fundos, José María Viejo, ha señalado que la Feria Modernista se ha consolidado como una cita cultural "muy popular", según ha informado el Museo Casa Botines a Europa Press en un comunicado.

En este sentido, ha explicado que el evento ha aumentado en programación y participación y la cifra de visitantes permite augurar un "gran crecimiento" para los próximos años.

Además, ha destacado que se trata de un formato "único" en Castilla y León y supone "una referencia" en todo el noroeste peninsular, lo cual se muestra con la presencia de numerosas asociaciones modernistas de toda España.