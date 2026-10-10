La Feria Productos de León encara el domingo con el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón y una queimada popular - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXXII Feria de los Productos de León afronta este domingo, 11 de octubre, su tercera y penúltima jornada en el Palacio de Congresos y Exposiciones con una intensa programación pensada para todos los públicos.

El recinto ferial abrirá sus puertas a las 11.00 horas para ofrecer una variada oferta de actividades que combinan la tradición gastronómica con la cocina en vivo y el ocio familiar.

El público infantil tendrá un especial protagonismo durante la mañana. A las 11.15 horas dará comienzo el Taller Infantil de la Abeja y la Miel, organizado por Miel Los Izanes, al que seguirá a las 12.30 horas el primer obrador de queso para niños del día, de la mano de Vallelongo.

Paralelamente, los asistentes podrán disfrutar de la presentación de los productos de Mantequilla La Popular (11.30 horas) y de un maridaje de Sequillos el Puente con Licores José Díez (12.30 horas).

La sección de 'Cocina en vivo' pondrá el sabor a las horas centrales del día con dos atractivas propuestas: a las 13.00 horas, Chocolates Fábula enseñará a realizar decoraciones fáciles con chocolate, y a las 13.30 horas se elaborarán lentejas IGP Tierra de Campos con chorizo de León.

A esa misma hora, Sidras Carral presentará y ofrecerá una degustación de sus productos antes del cierre del mediodía, programado para las 14.30 horas.

UNA TARDE DE CONCURSOS Y DEGUSTACIONES POPULARES

La actividad se retomará a las 17.00 horas con cuatro talleres dedicados a la elaboración de recetas de Navidad utilizando Productos de León.

A las 17.30 horas, la marca Rey Melicola ofrecerá una presentación y degustación, coincidiendo con un nuevo turno del obrador de queso infantil de Vallelongo.

El plato fuerte de la jornada llegará a las 18.00 horas con la celebración del IX Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de León "Agustín Risueño", un certamen patrocinado por Caja Rural que congregará a los mejores especialistas.

Simultáneamente, Raúl de la Bodega Regia llevará a cabo una exhibición de cocina en vivo centrada en la trucha 'Rioluna'.

El público general podrá disfrutar de los resultados del concurso a partir de las 19.30 horas con una gran degustación popular de Jamón de León, mientras los más pequeños dispondrán de una última oportunidad para participar en el obrador de queso de Vallelongo.

Como broche de oro para cerrar el domingo, a las 20.15 horas se celebrará la Quinta Queimada Popular Productos de León, a cargo de la Destilería Cuturrús, prolongando el ambiente festivo hasta el cierre de las instalaciones a las 21.30 horas.