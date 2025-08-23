Feria del Tomate de Segovia consolida su "éxito" con "récord" de asistencia, música en directo y degustaciones

La entrega del premio Tomate de Honor ha sido para el programa 'Aquí la Tierra' SEGOVIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La VII Feria del Tomate ha consolidado este sábado su "éxito" al superar la afluencia de ediciones anteriores, en un cita marcada por visitas guiadas al Huerto de Monje, showcookings de pisto y gazpacho elaborados con tomates de la zona, música en directo, comidas populares y degustaciones.

Uno de los momentos más destacados del programa, enmarcado en la Caravana de Alimentos de Segovia, ha sido la entrega del Tomate de Honor al magacín 'Aquí la Tierra' de TVE1, "reconocido por su labor divulgativa en torno a la gastronomía, el mundo rural y los productos de temporada", según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

El alcalde, José Antonio García, ha recordado que dos de sus programas en 2024 estuvieron dedicados a los campos de girasol y a los cultivos segovianos, aunque ha lamentado que el equipo no pudiera asistir a recoger el galardón debido a la cobertura de los incendios forestales en otras zonas del país.

Además, en la Caravana de Alimentos han participado un total de 17 productores de la marca Alimentos de Segovia, junto a tres horticultores locales -Álvaro Iglesias, Daniel Ramos y Era, brotes y hortalizas para una nueva vida-, que han destacado la satisfacción por las ventas realizadas y el ambiente vivido durante la jornada.

Asimismo, entre las empresas presentes figuraron La Cruz de Hierro, Quesería Artesanal de Sacramenia, Merche's Galletas, Charcutería Gourmet Henar o Las Clarisas Convento de la Inmaculada, entre otros.

En este marco, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha subrayado que la feria es "un homenaje al campo" y que "la buena acogida por parte de todos los asistentes y el éxito de convocatoria demuestra que es una cita indispensable".

Tras este nuevo "éxito", la Caravana de Alimentos de Segovia continuará su recorrido por la provincia con próximas paradas en la Feria de la Vendimia en Valtiendas, el 20 de septiembre, y la V Feria de Alimentos de Segovia, que se celebrará el 27 de septiembre en la Plaza Mayor de la capital.