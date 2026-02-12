La Feria de la Trufa de Soria reunirá a 37 expositores en Abejar con el reto de superar los 7.000 visitantes

Carolina Romero (izda) y Elia Jiménez presentan la Feria de la Trufa de Soria en Abejar - EUROPA PRESS

SORIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Trufa de Soria reunirá los días 14 y 15 de febrero en Abejar a 37 expositores, en una vigesimotercera edición que tiene el reto de superar los 7.000 visitantes del curso pasado, cifra récord.

La alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, junto a la diputada de Turismo, Elia Jiménez, han presentado las novedades de esta edición donde se homenajeará al cocinero Óscar García, por su colaboración con la cita desde sus inicios, y entregará la Trufa de Oro al restaurante Virrey Palafox, después de cumplir 50 años de sus Matanzas.

Carolina Romero ha aventurado un fin de semana "completo" donde como cada edición, "busca novedades que refuercen su atractivo", como es la rotación de los expositores, que en esta ocasión serán 37, limitados por el espacio existente. "Cada vez se nos queda más pequeño y dejamos a muchos fuera", ha lamentado.

En este sentido, ha agregado que habrá trufa fresca, plantas micorrizadas, productos gourmet, maquinaria específica que este año se amplía para albergar herramientas demandadas por los truficultores.

Otra de las novedades será la subasta de la trufa del sábado que se abrirá al público.

El plato fuerte volverá a ser el concurso gastronómico, que el año pasado ganó un cocinero de Castellón. Este año habrá presencia de profesionales de Lleida, Madrid, Burgos, Valladolid y Soria.

El sábado lo cerrará el Trufarock, con Los Pizarros y Metal Barbie's. El domingo, con los ojos pendientes en las precipitaciones, se llevará a cabo el concurso de perros y la exhibición de maquinaria.

JORNADAS PREVIAS

Como previa de la Feria, el viernes 13 de febrero habrá un seminario científico técnico de la mano de la Junta en Soria, con el director del festival de trufa de California, en un intento por "internacionalizar" la feria abejaruca, que este año rondará los 50.000 euros de presupuesto.

Para la diputada de turismo, Elia Jiménez, la feria de Abejar es una demostración de "colaboración institucional" que pretende ser "más que un evento gastronómico". La diputada se ha referido a este motor turístico en unas fechas desestacionalizadas que "ponen en valor lo que es la provincia".

En este sentido, ha recordado la apuesta de Diputación de Soria tanto por los productores de trufa como por su incentivo turístico, y ha destacado la aglutinación de aspectos en la Feria, con ciencia, gastronomía y divulgación.