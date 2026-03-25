Feria de Valladolid acogerá del 12 al 15 de noviembre la XXIX edición de Intur bajo el lema 'Destino interior'

Cartel promocional de Intur en su XXIX edición que tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Feria de Valladolid acogerá del 12 al 15 de noviembre la XXIX edición de Intur, la Feria Internacional de Turismo Interior, que se desarrollará bajo el lema 'Destino interior'.

El certamen comenzará el jueves 12 con Intur Negocios, jornada para profesionales centrada en el mercado de contratación, mientras que entre el viernes 13 y el domingo 15 se celebrará Intur Viajeros, "la gran exposición en la que los destinos muestran al visitante las infinitas opciones que el turismo de interior ofrece en cultura, naturaleza, gastronomía, astroturismo, salud, deporte, etc".

Feria de Valladolid ha recordado que en la pasada edición Intur Viajeros contó con representación de 16 comunidades autónomas, 18 provincias, más de 150 municipios, empresas, colectivos profesionales, centros de investigación "y una amplia oferta turística de Portugal".

Por su parte, Intur Negocios registró el pasado año un "avance cualitativo y cuantitativo" con un incremento de cerca del 30 por ciento en el número de touroperadores participantes, procedentes de una veintena de países de Europa, América y Asia.

"Multiplicamos por cuatro la presencia internacional y aumentó también el número de contactos comerciales realizados en esa jornada y el objetivo ahora es afianzar esa tendencia y seguir siendo un referente en turismo de interior", ha explicado en concreto el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Los segmentos a los que se dirige Intur Negocios incluyen todas las facetas del turismo de interior, desde alojamiento y transporte hasta tecnología y servicios, espacios para turismo de reuniones, agencias de viajes, guías, turismo idiomático, de naturaleza, etc.