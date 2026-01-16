Feria de Valladolid acogerá del 27 al 29 de enero Agrovid y SIEB con 130 marcas y el reto de crecer en el futuro

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, presenta las próximas ediciones de Agrovid y SIEB - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Ene. (ERUROPA PRESS) -

Feria de Valladolid acogerá del 27 al 29 de enero Agrovid y el Salón Ibérico de Equipamiento par Bodega (SIEB), dos certámenes bienales que se complementan y que están especializados en la búsqueda de soluciones para los diferentes procesos de trabajo en viticultura, desde el viñedo hasta la elaboración del vino y la salida al mercado, como ha destacado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Los salones reunirán este año a cerca de 130 participantes entre empresas y marcas representadas de origen "muy diverso", un "paso atrás" respecto a las 150 de la anterior convocatoria que, según ha recordado Alonso, tuvo que mover las habituales fechas al mes de marzo por la "vorágine" que supuso la celebración de los Premios Goya en Valladolid en febrero de 2024.

Alonso ha hecho especial hincapié en que Agrovid y SIEB retoman este año la "normalidad" de la cita en el mes de enero, unas fechas "mucho más adecuadas para el sector" con el reto de que sean un "punto de inflexión" para recuperar la participación y la afluencia "que estas ferias se merecen". El director general ha reconocido que el cambio de fechas "afectó mucho" a estas dos citas, que pasaron de contar con 6.000 visitantes hace cuatro años a 4.500 en 2024.

Dicho esto, Alonso ha destacado que se trata de una "convocatoria significativa", tras una anterior edición "compleja" que no permitió mantener la cuota conseguida hace cuatro años, y ha insistido en que Feria de Valladolid es "ambiciosa" y quiere que este número crezca en el futuro.

"Un paso atrás que esperamos sea para coger impulso y volver a crecer en la próxima edición", ha reiterado Alonso que ha llamado a luchar por situar a Valladolid y a Castilla y León en el "epicentro del gran viñedo ibérico" a través de esta convocatoria profesional que busca impulsar el desarrollo de los diferentes negocios vinculados con la elaboración del vino, desde las viñas hasta que el vino sale de las bodegas en destino al consumidor.

Agrovid y SIEB presentarán a los viticultores, bodegueros, enólogos y otros profesionales del sector una exposición de más de 8.000 metros cuadrados en los que se encontrarán empresas de cuatro países, España, Portugal, Italia y Bélgica, con cerca de un millar de visitantes inscritos ya de distintos puntos de la geografía española, en el reto de conseguir que Agrovid y SIEB sean eventos de ámbito nacional.

Alberto Alonso ha recordado por otro lado que Agrovid y SIEB se celebran en un momento en el que la tendencia a la baja en el consumo del vino apunta a "ciertas dificultades" para mantener las cifras de venta y en una coyuntura del sector primario "compleja", ante la firma mañana, sábado 17 de enero, del acuerdo comercial UE-Mercosur que tiene al sector "inquieto e intranquilo".

Agrovid y SIEB vuelven a contar con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria que ha organizado un "programa muy denso" de conferencias y mesas redondas sobre asuntos "de máxima actualidad" que versarán desde las nuevas medidas de apoyo al sector vitivinícola aprobadas por la UE hasta la optimización de procesos y el cumplimiento normativo.

Entre los temas que se abordarán en las mesas redondas destacan las experiencias vitícolas en climas atlánticos, de montaña o con escasez hídrica; las tendencias en la elaboración de vinos; el uso de cubiertas vegetales para el cuidado del suelo; la tecnología del frío en la bodega o la implantación de variedades minoritarias y nuevas.

Además, se presentarán varios proyectos de investigación desarrollados por la Asociación Española para la Valorización de la Biomasa (Avebiom) y por Cooperativas Agroalimentarias de España y la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), uno sobre alternativa para la gestión de podas de viñedo y otro sobre producción inteligente y competitividad en pequeñas y medianas bodegas.

Otros versarán sobre prácticas sostenibles para mitigar el cambio climático y estrategias sostenibles para la obtención de uvas con baja concentración de azúcares y vino desalcoholizado. Por último, Asaja y Empresa Agraria promoverán una mesa redonda sobre estrategias preventivas frente al mildiu.