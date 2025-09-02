La Feria de Valladolid celebra sus 60 años con una "muestra de recuerdos" que espera superar los 50.000 visitantes

El presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana; el director general, Alberto Alonso; vicepresidente segundo de la FBCyL, Samuel Puente; el coleccionista José Luis Horcajo y el promotor gastronómico Alberto González - EUROPA PRESS

La nueva edición del histórico certamen multisectorial contará con un área comercial, exposición de tractores antiguos, parque de aventuras infantil, festival de hamburguesas y actividades deportivas

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid abrirá las puertas de una edición especial de su evento más longevo el próximo miércoles 10 de septiembre que coincidirá con la celebración del 60 aniversario de la inauguración del recinto ubicado en Huerta del Rey, en una nueva cita del histórico certamen multisectorial que busca ofrecer una "muestra de recuerdos", un área comercial con un centenar de expositores, exposición de tractores antiguos, parque de aventuras infantil, festival de hamburguesas y actividades deportivas en la que se espera superar los 50.000 visitantes.

La presentación de la próxima edición del evento se ha celebrado este martes en el recinto ferial y ha contado con la participación del presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana; el director general, Alberto Alonso, el vicepresidente segundo de la FBCyL, Samuel Puente; el promotor Alberto González y el coleccionista José Luis Horcajo, quienes han dado a conocer los contenidos y actividades programadas.

Precisamente, Alonso ha destacado que esta edición pretende "echar la vista atrás" a los 60 años de historia de la Feria mediante la recopilación de objetos y documentos pero con una "vuelta de tuerca más" para retrotraerse a sus orígenes, vinculados al sector primario y la agricultura de Castilla y León.

Esa "puerta de entrada" explicará también la evolución de los modelos feriales, desde la única Feria de Muestras de los años 60 hasta la aparición de salones monográficos, del turismo de congresos o los versátiles usos sociales y culturales del recinto, desde el hospital de campaña instalado durante la pandemia hasta conciertos multitudinarios o la gala de entrega de los Premios Goya, ha añadido Caramanzana, quien ha agradecido también la labor de quienes "han trabajado por la Feria, con la Feria y en la Feria a lo largo de estas seis décadas".

A continuación, el director general de Feria de Valladolid ha hecho hizo referencia a los diferentes elementos que conformarán la oferta de esas cinco jornadas feriales: desde una exposición de tractores clásicos hasta los torneos de baloncesto, el festival de comida callejera especializado en hamburguesas y el parque de aventuras infantil, que complementan la exposición comercial "que es el epicentro y motor de esta feria.

Feria es un espacio multisectorial en el que el centenar de expositores que participan este año presentan desde nuevos modelos de automóviles hasta accesorios de bisutería, caravanas, alimentación, mobiliario, menaje, decoración, servicios de energía, etc. Acuden empresas familiares, pymes y grandes compañías procedentes de 13 comunidades autónomas españolas, Portugal, Marruecos, India y Latinoamérica.

Como cada edición, se incorporan nuevos participantes entre los que figuran nombres como TotalEnergies, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceites de Baena, el fabricante de chimeneas burgalés Cándido Sebastián o la firma malagueña Vitello dedicada a la fabricación de mobiliario, al igual que la portuguesa Woodsolid, que regresa a la feria, así como la marca de automóviles Hyundai.

El pabellón 4 estará ocupado por la exposición de caravaning, de la mano de la Asociación del Caravaning de Empresas de Castilla y León (Acecyl) y la edición verano de Feriauto, una gran exposición de vehículos de ocasión impulsada por la Asociación de Vendedores de Vehículos de Ocasión.

EXPOSICIÓN DE TRACTORES CLÁSICOS

Una de las novedades de este año será la exposición de tractores clásicos en la que se mostrarán un total de 26 piezas de diferentes marcas que fueron fabricados entre las décadas de 1920 y 1970 del siglo XX.

El coleccionista José Luis Horcajo ha recuperado y restaurado estas joyas de marcas como McCormik, Same, Holder, Steyr, John Deere, Masey, Ebro, David Brow, Lanz, Volvo, Class o Porsche a través de las cuales se muestra la evolución de la máquina por excelencia del sector agrario. Las piezas han sido adquiridas tanto en el mercado nacional como en Austria, Alemania y Francia.

Los visitantes interesados podrán conocer tractores construidos entre 1923 y los años 60, piezas "muy bonitas y atractivas para los amantes" que se encuentran restauradas en un centro museístico en Segovia.

"Esta exposición, de acceso gratuito, es también una forma de recordar nuestra historia agrícola, tan presente en la Feria de Muestras durante décadas, así como la evolución de la maquinaria a través del protagonista principal", ha remarcado Alberto Alonso.

COMIDA CALLEJERA Y PARQUE INFANTIL

En lo que respecta al ámbito gastronómico, 'Burger Revolution' será la propuesta de comida callejera que se celebrará también en la feria, en este caso desde el viernes 5 hasta el domingo 14.

El promotor de la iniciativa, Alberto González, ha explicado que participarán 15 'food trucks' --camiones de comida-- que presentarán dos tipos de hamburguesas cada una, además de opciones dulces y de acompañamiento como salsas.

La programación incluye actividades para todos los públicos como pasacalles, performances, circo y sesiones de música por las tardes. El acceso al espacio Burger Revolution se realizará por la calle Gloria Fuertes y el horario de apertura al público será de 13.00 a 24.00 horas.

Asimismo, esta oferta gastronómica se verá complementada con colaboraciones con locales musicales de la ciudad y DJs vallisoletanos que amenizaran las jornadas con distintos géneros musicales.

El director general también ha puesto el foco en el entretenimiento infantil como una de las señas de identidad de Feria de Valladolid, de manera que este año el parque de aventuras contará con una decena de elementos como hinchables, circuitos, camas elásticas o ludoteca para los más pequeños.

Está organizado en colaboración con la empresa Alejop Ocio, especializada en este segmento de actividad, y la oferta cuenta también con atracciones a las que pueden acceder los adultos. Para ingresar al parque infantil habrá que abonar diez euros de la pulsera de día (acceso ilimitado a todas las atracciones), mientras que el acceso individual para los adultos será de dos euros.

EXHIBICIONES Y FORMACIÓN

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán representado en Feria por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que los días 12, 13 y 14 de septiembre participarán con exposiciones de material y exhibiciones del trabajo que desarrollan distintas unidades, como las caninas.

Habrá asimismo un espacio de divulgación a cargo de Proteccyl, el plan de promoción de la Autoprotección de Castilla y León promovido por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con la comunidad intermunicipal portuguesa de Beiras y Serra da Estrela.

Se trata de mostrar a niños y adultos cómo actuar ante situaciones de emergencia, a través de talleres, charlas y juegos, analógicos y digitales.

TORNEOS DE BALONCESTO

Por último, el vicepresidente segundo de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Samuel Puente, ha explicado que este año se reedita la colaboración con la federación y el recinto ferial albergará durante esas cinco jornadas competiciones deportivas de las modalidades 3x3 y el clásico 5x5 para diferentes categorías, desde la Copa Castilla y León preinfantil hasta el torneo Delegación, actividades enmarcadas en el programa Vallatarde y el torneo de 3x3 benjamín, alevín, infantil, cadete y absoluto, femenino y masculino.

Se trata de una ha "oportunidad única" para disfrutar de este deporte, tanto en Vallatarde, para aprender y perfeccionar las habilidades, como descubriendo los nuevos talentos de la región en los partidos que van a disputarse en las dos pistas que se instalarán en el pabellón 1.