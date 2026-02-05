La Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos de Soria abre con 200 modelos en venta, una quinta parte del mercado anual

Inauguración de la Feria de Ocasión y Seminuevos de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos de Soria ha abierto este jueves sus puertas en la localidad soriana de Golmayo con cerca de 200 modelos, una quinta parte del mercado anual.

La Feria, que se podrá visitar hasta el sábado 7 de febrero ofrece una amplia gama de modelos, con "facilidades de compra y precios competitivos".

Una edición que llega avalada por el éxito de los pasados años, donde en 2025 pasaron 22.105 personas de Soria y provincias limítrofes, un 2,3 por ciento más que el año anterior, y donde se vendieron 114 modelos.

INAUGURACIÓN.

La inauguración oficial ha sido este jueves con el corte de cinta y el gerente de Centro Comercial Camaretas, Félix Sanz, ha confiado en que sea una feria "provechosa" y los concesionarios "encuentren sus objetivos".

Por su parte, el alcalde de Golmayo y presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha señalado que se trata de una feria "consolidada" con cinco concesionarios y las de 200 vehículos lo que demuestra la "repercusión y la buena acogida de años precedentes con un gran número de operaciones".

La feria cuenta con la participación de los concesionarios Autogonse SA, Madurga, Jemoya, Mateo y Untoria Ocasión. También habrá actividades paralelas de la mano de la Asociación de Autoescuelas y el simulador de vuelco.