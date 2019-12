Fernández admite que no es optimista respecto a la posibilidad de ampliar preguntas de control para el Grupo Mixto

Publicado 29/12/2019 13:58:51 CET

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto en las Cortes y procurador por Podemos-Equo, Pablo Fernández, ha admitido que no es muy optimista respecto a la posibilidad de que el grupo minoritario pueda ampliar las preguntas de control al Gobierno y la iniciativa parlamentaria, como ha reclamado desde el inicio de la legislatura con la negativa del resto de los grupos.

"Lo intentaremos aunque no somos muy optimistas al respecto", ha reconocido Fernández quien, tras reivindicar que los dos procuradores de Podemos-Equo tienen "mucho que decir" para aportar "buenas soluciones" a los problemas que tiene Castilla y León, ha asegurado que en el Grupo Mixto se ven "limitados y constreñidos" por el "obsoleto" Reglamento de las Cortes.

Fernández ha asegurado que los cuatro partidos que integran el Grupo Mixto --Podemos-Equo, Vox, UPL y Por Ávila-- están de acuerdo en esa reivindicación de tener una mayor capacidad de control y propositiva, "que casi es más importante", ha precisado, si bien ha admitido que la configuración del hemiciclo "es la que es" para lamentar la "negativa en redondo" del resto de la Cámara a esta petición de los minoritarios.

"Mucho nos tememos que no va a prosperar, no va a fructificar porque PP y Ciudadanos, evidentemente, no quieren ser controlados por Podemos porque saben que les ponemos en aprietos y en dificultades y otros partidos tampoco quieren ceder espacio", ha asumido.

Preguntado sobre si contratarán a un eventual para el Grupo Mixto en virtud del reciente acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes para los cuatro grupos, Fernández ha aclarado que se trata de una "cuestión complicada" y "no fácil" porque cada partido tiene unas necesidades distintas y en el caso concreto de Podemos ya tiene contratada a una persona por su cuenta.

"Vamos a ver cómo se soluciona el asunto", ha zanjado para aclarar una vez más que el Grupo Mixto no ha solicitado "en ningún momento" lo que ha considerado "una nueva componenda" de Partido Popular y Ciudadanos para usar las Cortes como "agencia de colocación".

En una entrevista a la agencia Europa Press en la que ha repasado los cinco meses de legislatura, Pablo Fernández ha asegurado que, aunque "evidentemente" los cuatro partidos que integran el Grupo Mixto están "en las antípodas", está funcionando con normalidad. "Todos somos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para que funcione bien y para que haya una dinámica de trabajo correcta y, hasta ahora, estoy relativamente satisfecho del funcionamiento. Pensé que iba a ser más complejo y complicado pero estamos sabiendo llevar la situación que manejamos de manera adecuada", ha manifestado.