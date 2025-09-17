Fernández atribuye a "torpeza" y no querer hablar de corrupción o incendios anunciar la fecha de las elecciones

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en rueda de prensa en las Cortes, donde es procurador. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha atribuido tanto a la "torpeza" o "falta de competencia" del secretario general del PP en la Comunidad, Francisco Vázquez, así como a la "política de comunicación" de los 'populares' para no hablar de asuntos como la corrupción o los incendios el anuncio del 15 de marzo para celebrar las elecciones.

"No se si fue por un desliz, por un descuido, por una torpeza o la falta de competencia" de Francisco Vázquez, "que no es el lápiz más afilado del estuche en el Partido Popular, aunque es verdad que el estuche del Partido Popular no está muy allá y yo creo que alguien les debería regalar un lapicero", ha asegurado Pablo Fernández, quien cree que también puede ser "un poco de todo" y se trata también de evitar hablar de otras cosas.

El procurador, quien ha aclarado que es la fecha que todos barajaban para los comicios y ha apuntado que Francisco Vázquez "no es una eminencia a nivel comunicativo", considera "obvio" que el Partido Popular quiera "tapar" los incendios que han calcinado la Comunidad y también quiere "girar el marco" y no quiere que en la semana en la que se inicia el juicio por la trama de las eólicas se hable de corrupción.

En este contexto, ha afirmado que, aunque el PP persiga estos objetivos, espera que la gente hable de "lo que les preocupa" y del "día a día" como "lo que cuesta llenar la nevera en esta Comunidad, la despoblación, de cómo cuando se empieza el curso tienen que "despedir" a sus hijos y nietos porque se van a estudiar o trabajar fuera porque en Castilla y León no tienen oportunidades laborales.

Pablo Fernández ha asegurado que en Podemos están "absolutamente preparados" para esos comicios, algo en lo que llevan "mucho tiempo" trabajando, y ha incidido en que serán "claves e históricas", tras lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "despierte y abra los ojos" porque "Castilla y León no se merece 38 años consecutivos de gobierno del Partido Popular" ni más "corrupción", "destrucción" de los servicios, más incendios, "precariedad", "exilio", "descuido" para los jóvenes y los mayores o "más desigualdad" para las mujeres.

A su juicio, es "incuestionable" que la Comunidad "merece un giro copernicano" y ha asegurado que en Podemos tienen "muy claro" que tiene que pasar "ineludiblemente" por la izquierda "transformadora" y por ello estarán "dando la pelea" para conseguir un "vuelco electoral" y en marzo del año que viene "por fin" logren "desalojar" al PP de la Comunidad y haya un proyecto "nítidamente de izquierdas" para "revertir" los problemas que se sufren.

"No tengo miedo al ruido del poder, tengo miedo al silencio del pueblo", ha dicho parafraseando al que fuera coordinador de IU Julio Anguita, tras lo que ha añadido que en Castilla y León los que han votado mayoritariamente al PP "tienen que dejar de ser cómplices de estas políticas".

RESPONSABILIDAD EN EL VOTO

Así, ha atribuido a las políticas 'populares' los incendios ocurridos este verano, con más de 175.000 hectáreas calcinadas y cuatro muertos, lo que "es causa directa de la incapacidad, de la inepcia y de la incompetencia del PP", por lo que considera que quien les vote en marzo será "también responsable" de la "catástrofe" de su gestión.

Así, ha pedido a la ciudadanía que "no prime" ni "otorgue ventaja" a la corrupción o a "políticas catastróficas" y dé una "oportunidad al cambio" y espera que "de una puñetera vez" los ciudadanos "piensen con la cabeza" y "tenga muy presente que el poder está en las manos de la gente", por lo que ha pedido que se reflexione "mucho" el voto.

Pablo Fernández ha asegurado que hay "muchísima" gente que vota al Partido Popular que se "lleva las manos a la cabeza", por ejemplo, con el tema de los incendios o de la corrupción, que quieren mejores servicios o que no están de acuerdo con la respueta ante lo que ocurre en Palestina, pero que vota el PP "por inercia".

Precisamente a ellos ha pedido reflexión, que piensen en sus familiares, porque tienen una responsabilidad "muy grande" y cuentan con "capacidad real" para cambiar la Comunidad el 15 de marzo. "Nosotros haremos todo lo posible por convencerles, pero evidentemente el poder está en la gente, el poder está en el pueblo", ha añadido.

A este respecto, cree que esta gente está de acuerdo con "muchas" de las cosas que plantea Podemos pero no les vota por los bulos sobre su financiación y las "chorradas" que se dicen sobre ellos, que "hace mella".

En cuanto a posibles alianzas de la izquierda para la candidatura en Castilla y León, el secretario de Organización de Podemos ha explicado que no hay novedad alguna, pero trabajan "constantemente" con la sociedad civil y su "espíritu" es concurrir a las elecciones en candidaturas "lo más amplias, lo más plurales, lo más heterogéneas posibles" y ha añadido que siempre han sido partidarios de "tejer alianzas".

Sin embargo, aún no hay avances en este sentido, ha explicado Fernández, quien se ha mostrado seguro de que Podemos en Castilla y León, "siendo la referencia de la izquierda a nivel autonómico, de forma incontestable", concurrirá a las elecciones con una candidatura "amplia" y plural" que esté "absolutamente preparada" para dar un "vuelco electoral y desalojar de una santa vez" al Partido Popular después de 38 años de "desgobierno".