Fernández Carriedo advierte que la campaña de riesgo de incendios no ha terminado: "Tenemos que estar muy atentos"

Un hidroavión trata de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España) - Xuan Cueto - Europa Press

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido que la campaña de riesgo de incendios no ha terminado y todavía queda trabajo por delante para asegurar los perímetros de los fuegos que se encuentran activos en la Comunidad, por lo que aún hay peligro de que se produzcan nuevos incendios y hay que estar "muy atentos".

Así lo ha trasladado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que la cifra de las más de 140.000 hectáreas afectadas por los grandes incendios forestales en Castilla y León este verano "no es un dato definitivo de toda la campaña".

"Al menos pasaremos dos meses con ciertas dificultades y por tanto tenemos que estar muy atentos", ha remarcado el portavoz del Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha indicado que "no se puede tomar como el dato definitivo el conjunto de la campaña pero sí como la afectación hasta la fecha que ha sido muy relevante".