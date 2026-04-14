Fernández (CCOO) pide "responsabilidad" ante un "más que evidente" acuerdo de PP y Vox para formar gobierno en CyL

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha alertado sobre el riesgo de una "involución" en la Comunidad tras la nueva composición de la Mesa de las Cortes, que a su juicio anticipa un acuerdo "más que evidente" entre el PP y Vox para la formación del Gobierno autonómico, motivo por el que ha pedido "responsabilidad" ya que la sociedad "no merece una pérdida de derechos".

"La composición de la mesa no es algo neutro, se ha puesto en evidencia ya que hay un acuerdo entre ambos partidos, más que evidente, y veremos a ver cómo se materializa de cara al nuevo gobierno", ha apuntado la líder sindical en declaraciones a los medios en el Parlamento autonómico.

Precisamente, Fernández de los Muros ha calificado de "curioso" que los de Santiago Abascal hayan obtenido dos representantes en la Mesa de las Cortes con 14 procuradores.

En definitiva, la líder de CCOO en la Comunidad ha incidido en la necesidad de que no haya una "involución" en Castilla y León fruto de los acuerdos a los que se puedan llegar para gobernar en los próximos cuatro años.

"La sociedad de Castilla y León no merece una pérdida de derechos y por lo tanto nosotros exigimos en ese sentido responsabilidad", ha apostillado.

DIÁLOGO SOCIAL

En la misma línea, Fernández de los Muros también ha recordado que CCOO ha defendido durante "mucho tiempo" que la "ultraderecha" no entre en el Ejecutivo de la Comunidad, algo que ve "inevitable".

Por esta razón, se ha mostrado "confiada" en que haya una reflexión por parte del que probablemente va a ser el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, para que no rompa con el diálogo social, la cohesión y con todo lo que tiene que ver la participación de los sindicatos que representan a la clase trabajadora.