Fernández Heredia (Renfe) defiende criterios "de interés general" y reprocha al PP "tirarse el ferrocarril a la cabeza"

Se reunirá este viernes con Sanz Merino y el lunes con alcaldes de Sanabria y Medina del Campo, pero no con Mazarías

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha insistido este miércoles en defender que la reordenación de servicios de alta velocidad entre Madrid, Castilla y León y Galicia, que supone la eliminación de frecuencias en estaciones como Puebla de Sanabria, Medina del Campo y Segovia, se ha tomado de acuerdo con criterios "de interés general y social" mientras que ha reprochado las críticas de dirigentes del Partido Popular porque no ve "sentido" en "echarse a la cabeza el ferrocarril".

En declaraciones a Europa Press, Fernández Heredia ha explicado las motivaciones y los efectos de los "ajustes" que se aplicarán en la línea de alta velocidad a partir del 9 de junio y ha salido al paso de declaraciones llegadas de los municipios afectados y del Partido Popular.

Esta reordenación, ha insistido el que fuera gerente de las empresas municipales de transportes de Madrid y Valladolid, se ha adoptado de acuerdo con "criterios de interés social, de interés general" y para la "mejora de la eficiencia" y la atención de las necesidades de cada territorio, que ha recordado que "son diferentes", como es el caso de Galicia, un territorio que ha insistido en definir como "periférico".

En cada una de las tres poblaciones castellanoyleonesas que se han visto afectadas por la reducción de frecuencias, Fernández Heredia mantiene que la oferta de plazas "ha mejorado" y que los horarios a partir del 9 de junio "cubren el espectro de necesidades". Por ello, ante las críticas recogidas en los últimos días ha considerado que no tiene "sentido", a su juicio, "echarse a la cabeza el ferrocarril entre representantes políticos".

Renfe, ha recordado su presidente, parte con el objetivo de intentar ajustar y mejorar los servicios y los recursos y "ganar en competitividad y eficiencia" para dar alternativa al coche y al avión.

Fernández Heredia ha recalcado que en ocasiones "se dicen cosas que están alejadas de la realidad", como afirmaciones que apuntan que en la estación de Alta Velocidad de Sanabria, en Zamora, "se han eliminado los trenes", cuando defiende que se ha eliminado una frecuencia de las cinco existentes diariamente con Madrid y otra "se ha sustituido" por una conexión de regional exprés con alta velocidad a través de Zamora.

Cabe apuntar que, según la oferta de la web de Renfe, a partir del 9 de junio no habrá conexiones directas de alta velocidad entre Sanabria y Madrid hasta las 12.27 horas, ya que se eliminan las existentes a las 8.46 y las 9.35 horas, las cuales servían también para conectar esta comarca con la capital de la provincia.

UTILIZADA POR "OCHO PERSONAS AL DÍA"

La "conexión directa" que según Fernández Heredia se eliminará, "era utilizada por menos de ocho personas al día", lo que supone el 0,40 por ciento de todos los viajeros.

Además, el presidente de la operadora ha acudido a los datos de plazas por habitante que indican que una zona rural como Sanabria es "la zona de España con más oferta de plazas por cada 100.000 habitantes", concretamente con 2.000 plazas por cada 100.000.

Fernández Heredia ha advertido además de que se debe ser "cuidadoso" con afirmaciones que hablan de que se desatiende a poblaciones en estos entornos demográficos despoblados.

MEDINA DEL CAMPO

En el caso de la estación de alta velocidad de Medina del Campo, la versión del presidente de Renfe es que se ofrecerán a partir del 9 de junio más frecuencias que las que existían en abril de 2024, antes de la primera reordenación que se llevó a cabo con la introducción de los trenes Avril, y además se ha aumentado el número de plazas diarias en un 75 por ciento, con respecto a ese momento.

"Decir que esto no es positivo para Castilla y León llama la atención", ha apostillado el presidente de la entidad.

Cabe apuntar que en comparación con la oferta actual, Medina del Campo perderá una de las ocho frecuencias de alta velocidad existentes con Madrid.

En el caso de Segovia, Fernández Heredia ha dado el dato de que se eliminan "tres frecuencias" directas con Madrid de las más de 50 que afirma que existen actualmente, por lo que los usuarios segovianos seguirán contando con 52 opciones cada día para conectar con la ciudad madrileña.

LOS AVANT, MÁS EFICIENTES.

Los usuarios segovianos de esas tres frecuencias, ha aseverado el presidente de Renfe, eran utilizadas por "el 0,25 por ciento" de los viajeros que parten de la ciudad. Por eso, ha recalcado que "decir que se deja a miles de personas sin servicio" implica que quien utiliza ese discurso "busca otro objetivo o desviar la atención sobre otros asuntos políticos".

Fernández Heredia ha recordado que en Segovia existen otros servicios como Media Distancia o Avant y éstos últimos, recalca, han "duplicado la oferta" y suponen a su juicio la "forma más eficiente para hacer la conexión con Madrid", en lugar de la Alta Velocidad. De hecho, asegura que "la mayoría" de los usuarios ya usa estos servicios.

Además, ha explicado que Renfe ofrecerá a partir del 9 de junio alternativas entre "6 y 15 minutos antes o después" a las frecuencias suprimidas.

"En Segovia la mitad de trenes que pasan por allí, paran, por lo que es la segunda ciudad con mas circulaciones de servicios de alta velocidad y Avant", ha recordado.

EL "NUMERITO" DE MAZARÍAS.

Fernández Heredia ha subrayado que en la operadora están "convencidos" de que las decisiones se han tomado con "criterios solventes" y por ello defiende que no tendrán problemas en "contar y explicar" a los alcaldes de los municipios afectados esta reordenación, pero no ha hablado de la posibilidad de modificar algunos de los cambios.

Así, este viernes tiene prevista una reunión con el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, y el lunes 26 recibirá a diversos alcaldes afectados.

No será el caso, ha precisado el presidente de Renfe, del alcalde de Segovia, el 'popular' José Mazarías, pues entiende que ya fue recibido este lunes por el director adjunto, debido a que interpreta que decidió acudir a la sede de la operadora para "montar el numerito" cuando se le había dado cita también para el lunes 26 "y el día que él quería no podía ser".

"Entendemos que ya tuvo su reunión y parece que el objetivo no era tanto estar preocupado por sus ciudadanos como decir cosas que no son ciertas", ha enfatizado Fernández Heredia, que ha reclamado a los representantes públicos "lealtad" y "no faltar a la verdad".

Ante las críticas recibidas en los últimos días, Fernández Heredia ha mencionado las llegadas por parte de representantes del PP de Castilla y León y su "discurso alarmista de que se abandona" a la comunidad, pero ha matizado que este martes leyó una información sobre representantes 'populares' de Galicia a los que "tampoco les gusta" la reordenación, porque "querían trenes directos".

Por eso, ha ironizado con que los políticos del PP "se pongan de acuerdo" y aprovechen para ello el congreso que celebrarán previsiblemente este verano, porque "cada uno tira piedras de una manera".

Por último, ha negado que el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, halla "marcado la agenda" en esta reordenación, pues ha explicado que se ha llevado a cabo en "tres fases" a medida que se han introducido en el servicio de alta velocidad los trenes Avril. "Las declaraciones de los políticos a veces coinciden con los criterios técnicos y otras veces no", ha detallado antes de apuntar que otras de las reclamaciones que planteó el regidor vigués no han coincidido con dichos criterios.