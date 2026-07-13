Fernández Mañueco ensalza la labor del V BIEM de la UME, el "ángel de la guarda" del noroeste del país

LEÓN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado este lunes la labor del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en el Ferral del Bernesga (León), a la que se ha referido como el "ángel de la guarda" del noroeste del país.

El V BIEM ha recibido el Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos del Diario de León, concedido por unanimidad al por su "indudable" contribución a los ciudadanos, a la sociedad en general y por su entrega en cada una de las misiones a las que se enfrentan.

Para Fernández Mañueco es un "acierto" reconocer la labor de la UME, una de las unidades "más queridas y respetadas" del Ejército y cuya labor destaca por la generosidad, la entrega y la profesionalidad, que aportan "alivio y tranquilidad" y está siempre presente ante cualquier tipo de crisis. "Vuestra presencia siempre se acoge con esperanza", ha destacado, para recordar su labor en el reciente incendio de Almería.

El presidente de la Junta ha aprovechado su intervención para transmitir su más sentido pésame a víctimas, a sus familiares y a todo el pueblo andaluz. "Los incendios son una brutal fuerza de la naturaleza que cuando se hacen inconsolables pueden tener unas respuestas trágicas y son una amenaza a la que todos estamos expuestos", ha apuntado.

Por ello, ha insistido en expresar la necesidad de que los grandes incendios se aborden como una cuestión de Estado y con la "máxima" comprensión y colaboración entre administraciones. Además, ha recordado que, en lo que va de año, la Junta ha afrontado cerca de 1.000 fuegos en la Comunidad.

"MUY ALTO EL PABELLÓN"

Por otra parte, ha recalcado que la UME deja "muy alto el pabellón" en delicadas misiones internacionales como lo ha hecho recientemente tras el terremoto de Venezuela. Fernández Mañueco ha expresado su cariño hacia el pueblo venezolano tras la tragedia.

El presidente de la Junta ha subrayado que el V BIEM es una de las unidades más activas de España de la UME y pionero con la próxima puesta en marcha de la unidad de drones que dará cobertura a todo el territorio nacional. "Es importante insistir en el justo reconocimiento por vuestra constante labor por preservar la seguridad de todas las personas en momentos difíciles", ha añadido.

Por su parte, el teniente coronel del BIEM V, Pablo Samaniego Pérez, ha recogido el galardón, que este año cumple su vigésima edición, en un acto que ha tenido lugar en El Albéitar de la Universidad de León (ULE) presidido por la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri.

"ESPECIAL SIGNIFICADO"

Pablo Samariego ha señalado que es "un verdadero honor" recibir el galardón, que cobra "especial significado" cuando el V BIEM cumple 20 años de vida. Además, ha destacado que el Premio habla de valores humanos, un aspecto que constituye "la esencia" de la vocación militar, cuyos integrantes desarrollan su labor con lealtad, compañerismo, entrega, ejemplaridad, espíritu de sacrificio y vocación de servicio.

Además, recibir este reconocimiento en León tiene un "valor añadido", ya que en la provincia no solo está el V BIEM, sino que es su casa, tras crecer junto a esta tierra. Así, ha manifestado que el Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos es recibido como un reconocimiento a 20 años de trabajo y como un estímulo para seguir trabajando "con la misma lealtad y vocación de servicio". "Seguiremos estando donde se nos necesite", ha concluido.