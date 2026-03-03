Fernández de los Muros advierte de la subida del paro especialmente entre los migrantes y la gente joven

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha advertido este martes de la subida del paro en el mes de febrero en Castilla y León y especialmente entre "los hombres y mujeres migrantes", en los que ha subido un "2 por ciento" y entre la gente joven, con un "5 por ciento más".

Así lo ha señalado la representante sindical antes de participar en la Jornada sobre el acoso laboral a mujeres migrantes que ha organizado el sindicato en Valladolid, donde ha contado con la presencia de la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo, Carolina Vidal.

Fernández de los Muros ha hecho referencia a la subida del paro en febrero en Castilla y León, un 0,71 por ciento más, y ha reclamado que "quien gobierne" en la comunidad a partir del 15 de marzo tendrá que "hacer un esfuerzo en las políticas públicas" para apoyar el empleo, sobre todo en determinados ámbitos.

Así, ha llamado la atención sobre la subida en el sector servicios, "un sector donde trabajan muchas mujeres, también muchas mujeres migrantes" y ha aportado los datos de los incrementos entre trabajadores extranjeros y entre la gente joven.

"Hacemos un llamamiento para quien gobierne después del 15 de marzo se tome en serio que hay que reforzar el que los jóvenes se puedan quedar en Castilla León, el que las mujeres necesitamos tener mejores condiciones laborales y que las mujeres migrantes tienen que estar en igualdad de condiciones que nosotras", ha reflezionado Fernández de los Muros.