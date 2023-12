Fernández ve 2023 "desolador" para CyL por la "inacción" de PP y Vox

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos y coportavoz de la formación morada a nivel nacional, Pablo Fernández, ha tachado el año 2023 a punto de terminar como "desolador" para Castilla y León y ha lamentado que se repitan los problemas por la "inacción" y la "incapacidad" de Partido Popular y Vox.

Fernández ha puesto como "ejemplo palmario" de esa "inacción" el hecho de que Castilla y León sea "la única comunidad autónoma de toda España" en la que no se han llegado a tramitar los presupuestos para el ejercicio 2024, cuando se trata de "la ley más importante" del año, una carencia que ha achacado a la "desidia", a la "vagancia" y a la "haraganería" de un Ejecutivo "incapaz e incompetente".

"Esto nos deja en una situación muy difícil porque no se pueden canalizar, no se pueden vehicular los fondos europeos, que son muy necesarios para impulsar Castilla y León", ha explicado el de Unidas-Podemos que ha reprochado que la comunidad castellano y leonesa sufra "los mismos problemas de siempre", como liderar las cifras de despoblación.

A esto ha unido que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con peor tasa de actividad de toda España, que los jóvenes se siguen marchando de su tierra y que los servicios públicos están "cada vez más deteriorados".

"Se repiten los mismos problemas porque la inacción y la incapacidad del Partido Popular y de Vox es tremenda", ha insistido Pablo Fernández que ha cargado contra la "falta de voluntad política" de PP y Vox para solucionar los problemas de su tierra por estar preocupados sólo por el poder.

"Ellos únicamente querían sillones, estar muy cómodos en la poltrona, sin hacer absolutamente nada y no se han molestado ni siquiera en iniciar los trámites para presentar el presupuesto", ha recriminado Pablo Fernández que ha recordado que 2023 ya empezó "torcido" tras el "error calamitoso" de PP y Vox al votar el proyecto de ley de medidas tributarias que debía acompañar a las cuentas ya aprobadas. "Empezó torcido y ha acabado de la peor manera", ha sentenciado.

Para Pablo Fernández, el bagaje del Ejecutivo de Castilla y León en 2023 ha sido "muy negativo" ya que se ha introducido "lo peor de la política", en referencia al insulto y al desprecio que ha achacado de forma expresa al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ambos de Vox.

"En lugar de hacer políticas para mejorar la vida de la gente se han dedicado a recorrer Castilla y León con un megáfono insultando a la gente, incitando a discursos de odio", ha lamentado el procurador de Unidas-Podemos para zanjar: "No se puede tener un Gobierno peor".

Tras insistir en que la parte ejecutiva de PP y Vox no ha trabajado "absolutamente nada", el de Unidas-Podemos ha considerado que a nivel legislativo el bagaje de los dos grupos que impulsan al Gobierno también ha sido "muy, muy escaso" por lo que ha insistido en que, en su opinión, los ciudadanos de Castilla y León no puede estar satisfechos porque no se ha legislado "prácticamente nada".

El de Unidas-Podemos ha acusado a los grupos parlamentarios PP y Vox de haberse dedicado a "cercenar sistemáticamente" la labor de los partidos políticos en la oposición como demuestra el hecho, según sus datos, de que PP y Vox han rechazado "el 98 por ciento de las iniciativas" que han presentado tanto en plenos como en comisiones, "un buen corolario de este Gobierno que ni hace ni deja hacer como el perro del hortelano en detrimento de los castellanos y leoneses", ha sentenciado.

Dicho esto, ha asegurado que desde su escaño en el Grupo Mixto trabajará con "humildad" para hacer "políticas propositivas" que contribuyan a mejorar la vida de los castellanos y leoneses y que potencien "unos servicios públicos que cada vez están más maltrechos".

Reindustrializar Castilla y León, generar empleo de calidad "para que la gente se sienta bien", planes específicos de empleo para los jóvenes, para las mujeres y para los habitantes del medio rural, son otras de las reivindicaciones de Fernández que ha centrado otras de sus peticiones a la Junta en el acceso a la vivienda a través de políticas públicas para implementar parques públicos de vivienda tanto en alquiler como en propiedad y para favorecer ayudas a la vivienda especialmente a los jóvenes y a los habitantes del medio rural.

"Políticas que sean útiles para la gente", ha defendido Pablo Fernández que ha asegurado que dedicará sus iniciativas en 2024 a hacer realizar propuestas que puedan mejorar la vida de la gente con el fortalecimiento de los servicios públicos como "algo crucial y esencial" y centradas también en revertir la despoblación.