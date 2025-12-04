Fernando Colina, premio Trayectoria Artística 2025 de Diputación de Valladolid por su "carrera excepcional" - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha decidido conceder el Premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid, en su edición de 2025, al psiquiatra, ensayista, escritor y cronista Fernando Colina Pérez por su "carrera excepcional".

El jurado ha destacado que su obra ha enriquecido el patrimonio cultural de Valladolid y ha contribuido al desarrollo literario universal, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así como, por su labor en Cuatro Ediciones, sus publicaciones innovadoras, sus reconocimientos en el ámbito de la psiquiatría crítica y su compromiso con la difusión de la memoria cultural vallisoletana lo convierten en un candidato idóneo para este galardón, que celebra su excelencia intelectual y su impacto en la comunidad".

El jurado ha estado presidido por la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, y ha contado con la presencia de Antonio Sáez Aguado, Francisco Alcántara Martínez, Antonio García Encinas y Paz Malfaz, jefa del Servicio de Cultura de la Diputación de Valladolid, y, que actuó como secretaria.

Vallisoletano de nacimiento, Fernando Colina, es uno de los psiquiatras más reconocidos del país y una figura clave en la modernización de la salud mental en la provincia.

Dirigió durante casi dos décadas el antiguo Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián - hoy convertido por la Diputación de Valladolid en un centro asistencial para personas mayores - etapa en la que impulsó una atención más humana y acorde con la reforma psiquiátrica.

Tras el cierre del psiquiátrico, continuó su labor como jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega, compaginando su actividad clínica con una intensa faceta como ensayista y docente.

PREMIO TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Creado en el año 2006, el premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid tiene por objeto distinguir y resaltar el trabajo de aquellas personas, grupos e instituciones vinculadas a la provincia cuya labor u obra de creación artística haya contribuido a enriquecer y ensanchar el Patrimonio Cultural de nuestra provincia.

Asimismo, busca reconocer los méritos de las personas naturales de la provincia o con estrecha vinculación a ella que hayan contribuido al desarrollo artístico o literario universal en el marco de las Bellas Artes y la Literatura.

La Diputación de Valladolid ha concedido este premio en anteriores ediciones a Ana Jiménez (2006), Pedro Zuloaga (2007), Félix Cuadrado Lomas (2008), Godofredo Garabito Gregorio (2010), Roberto Domínguez (2011), la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción (2013), el grupo Candeal (2015), Ángel Marcos (2017) y Antonio Sánchez del Barrio (2019), Jesús Urrea (2021), Diego Fernández Magdaleno (2023) y Antonio Colinas (2025).

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entregará el galardón a en un acto institucional que se celebrará próximamente.