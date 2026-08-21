La Ferrería de San Blas (León) acoge visitas teatralizadas el 23 de agosto con nuevos personajes sobre su historia

Cartel de la actividad. - MSM

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León), ofrecerá este domingo, 23 de agosto, una nueva sesión de sus visitas teatralizadas dentro de la programación de verano, en las que dos nuevos personajes trasladarán a los asistentes a otra época para dar a conocer la historia de la Ferrería de San Blas.

Tras siete años de trayectoria, los personajes del guía Fermín y el ingeniero Torreta, interpretados por Pablo Parra y Manuel Ferrero, se han despedido de los visitantes. Su lugar ha sido asumido por Gabriel García Ventosilla y Víctor Gringestuart, quienes serán los encargados de conducir este recorrido de forma amena para divulgar el trabajo, la historia de los dueños y las vivencias de los empleados del recinto, detallan desde el centro.

Las representaciones contarán con dos pases fijados a las 13.00 y a las 17.00 horas, con una duración estimada de una hora y un precio de seis euros por persona. La actividad dispone de aforo limitado, por lo que requiere inscripción previa en las instalaciones del museo.

Los encargados de dar vida a los anteriores personajes han sido Manuel Ferrero, actor, escritor de literatura infantil, cuentacuentos y divulgador cultural leonés, y Pablo Parra, artista de circo, actor y malabarista leonés vinculado a la compañía teatral La Pequeña Victoria Cen.