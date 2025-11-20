El festival de artistas y espacios creativos locales CreaVA de Valladolid abre la convocatoria de su 13ª edición

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (FMC) ha abierto ya el plazo para presentar proyectos expositivos y curatoriales para el festival de artistas y espacios creativos locales, CreaVA.

Según han informado fuentes de la fundación, en un comunicado recogido por Europa Press, el plazo está abierto hasta el 18 de enero de 2026 y la cita tendrá lugar del 24 de abril al 30 de mayo del próximo año. Se seleccionarán hasta dos propuestas de artistas y cinco espacios.

El festival CreaVA, dedicado a la promoción del talento local, busca jóvenes artistas y espacios expositivos para su XIII edición, que tendrá lugar del 24 de abril al 30 de mayo de 2026.

Coordinado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC), el certamen invita a los jóvenes artistas de Valladolid a desarrollar sus proyectos a través de esta nueva convocatoria.

CreaVA 2026, además, se abre a establecimientos que deseen sumarse a la iniciativa con la organización de proyectos curatoriales. El certamen llevará el trabajo de artistas y comisarios locales a espacios poco convencionales, desde cafeterías a comercios, cines o centros educativos, para "acercar el talento y la creatividad a todos los rincones de la ciudad, enriquecer el tejido artístico local y promover el acercamiento de la ciudadanía al arte contemporáneo".

El proceso de selección para participar en CreaVA 2026 está abierto a artistas nacidos o residentes en la provincia de Valladolid, que trabajen en cualquier campo de las artes visuales.

Para garantizar la máxima visibilidad del talento local, es requisito que los solicitantes no hayan presentado una exposición individual en la ciudad en los últimos tres meses.

Por este mismo motivo, tampoco deberán haber participado en los dos últimos años en actividades programadas por la FMC o CreArt.

Los artistas seleccionados presentarán un proyecto expositivo en un espacio de la ciudad fijado por la organización. Contarán, para su desarrollo, con un presupuesto de 650 euros (850 euros en el caso de propuestas conjuntas de dos o más artistas) en concepto de honorarios y gastos de producción.

En este apartado, CreaVA seleccionará como máximo dos proyectos, uno de ellos realizado por artistas jóvenes (menores de 40 años).

CONVOCATORIA PARA ESPACIOS

Con el objetivo de implicar a todo el tejido creativo local, CreaVA abre sus puertas también a espacios, que podrán presentar un proyecto curatorial propio con la partición de artistas nacidos o residentes en la provincia y menores de 40 años, que deben cumplir con las condiciones exigidas en la convocatoria anterior.

Para el desarrollo de estas propuestas, cada espacio contará con un presupuesto de 1.600 euros en concepto de gastos de producción de la actividad y honorarios del artista (partida que supondrá, al menos, el 40 por ciento). Se seleccionará un máximo de cinco proyectos curatoriales.

Aquellos espacios que concurran a la convocatoria y no sean seleccionados para el desarrollo de una exposición propia, podrán acoger, si así lo desean, alguna de las muestras comisariadas por la organización.

Los artistas y espacios interesados en formar parte de CreaVA 2026 deberán presentar sus proyectos hasta las 23.59 horas del 18 de enero de 2026 a través de la sección 'Open calls' de la página web de CreaArt (creart2-eu.org).

Un comité de selección, formado por la coordinadora de CreArt y los comisarios de CreaVA, examinará las propuestas en base a su calidad, originalidad y viabilidad y dará a conocer las seleccionadas antes del 23 de enero de 2026.