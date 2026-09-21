El Festival 'Ávilacine' proyectará 23 cortometrajes del 29 de septiembre al 4 de octubre en su 15ª edición. - AYUNTAMIENTO ÁVILA

ÁVILA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila acogerá del 29 de septiembre al 4 de octubre la décimo quinta edición del Festival de Cortos 'Ávilacine', una cita que promocionará el cine en formato breve mediante la proyección de 23 trabajos.

Las sesiones de proyección se desarrollarán a partir de las 20.30 horas con entrada gratuita los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. El palmarés de la edición se dará a conocer el viernes 2 de octubre, jornada en la que también se ha programado una sesión de cortometrajes de comedia dentro de la sección oficial.

A la convocatoria de este año se han presentado más de un millar de trabajos, de los cuales seis corresponden a autores abulenses y 33 proceden de Castilla y León. Dentro de la sección oficial, los asistentes podrán ver un corto de Ávila y tres de Castilla y León, repartidos en una selección que cuenta con cuatro obras de animación y 15 de ficción.

En el apartado de galardones, la organización ha dispuesto premios para el mejor corto nacional, dotado con 500 euros y trofeo; el mejor corto de animación, con 300 euros y trofeo; y el premio del público, galardonado con 300 euros y trofeo. Asimismo, se entregarán distinciones a la mejor banda sonora original (200 euros y trofeo), al mejor corto de Castilla y León (200 euros y trofeo) y al mejor corto de la provincia, que recibirá un trofeo.

El jurado encargado de valorar los trabajos en esta 15ª edición ha quedado integrado por Emiliano Allende, director de honor de la Semana de Cine de Medina del Campo y presidente de la Asociación de Festivales de Cine de Castilla y León; María Guerra, cineasta con una nutrida trayectoria en la realización de cortometrajes; y Sergi González, director, guionista y productor cinematográfico