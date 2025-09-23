El Festival Celta Internacional regresa a León por San Froilán con Budiño, Startijenn y Hevia

Archivo - Plaza Mayor de León, que acogerá los conciertos del XVIII Festival Internacional Celta Reinu de Llión. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La música tradicional regresa un año más por la festividad de San Froilán a la capital leonesa de la mano del XVIII Festival Internacional Celta Reinu de Llión, que se celebrará entre los días 25 y 27 de septiembre con tres conciertos en la Plaza Mayor de Budiño, Startijenn y Hevia.

El objetivo de esta propuesta es fomentar las raíces leonesas de origen celta con actuaciones de "primer nivel": Budiño (Galicia) actuará el día 25, Startijenn (Bretaña francesa) el 26 y Hevia (Asturias) el 27 de septiembre. Todos los conciertos serán a las 22.00 horas.

Budiño es uno de los grandes exponentes de la música gallega. Se trata de un músico y compositor que se caracteriza por su constante innovación, mezclando sones de la música tradicional gallega más popular con la electrónica más vanguardista, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por su parte, Startijenn es un conjunto que surgió en la escuela a la que asistían sus miembros y se caracteriza por la mezcla de instrumentos del folk bretón y rock. En su último álbum se incluyen momentos de rap, continuando con ese aire experimental que caracteriza a la agrupación, creando un producto diferente que "rompe los esquemas" del folk.

El Festival lo cerrará Hevia, un artista que ha revolucionado la música celta en el ámbito internacional y el gaitero que más discos ha vendido en todo el mundo, con tres millones de copias.

Ha conseguido discos de Oro y Platino en Italia, Hungría, Bélgica, Portugal, Dinamarca o Nueva Zelanda, entre otros países y es inventor de la gaita electrónica, con Alberto Arias y Miguel Dopico.