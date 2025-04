Festival Conexión Valladolid 2025: horarios de los conciertos

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Conexión Valladolid 2025 ha dado a conocer este jueves los horarios oficiales de su séptima edición que se celebrará los días 27, 28 y 29 de junio en la Antigua Hípica Militar con cuatro escenarios.

El viernes 27 de junio, el festival arrancará con las actuaciones de Melon Diesel, a las 18.30 horas; Carlos Ares, a las 19.50 horas, y Albertucho, a las 21.10 horas, hasta que llegue el anochecer, para dar paso a Alcalá Norte, a las 22.30 horas; Shinova, a las 23.50 horas, y Mala Rodríguez, a las 1.15 horas.

El concierto de Melon Diesel será la única cita en Castilla y León en la que se les podrá ver, mientras el DJ Cristian Varela será quien ponga el broche al día con su actuación de 2.30 horas a 4.30 horas.

Estos artistas se irán sucediendo en los escenarios paSiÓn 20 Aniversario y Vibra Mahou, en formato twin para evitar esperas entre conciertos y mejorar así la experiencia del espectador, según ha señalado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

El viernes, además, en el escenario NEC, se irán sucediendo actuaciones de #conlosnuestros, las bandas locales, desde las 17.25 horas, con Mairena, Maref, Velayos, Bravo Maldonado, Marsella y Javi Reina.

Asimismo, en el escenario One Night Only Boiler Room estarán, desde las 16.30 horas hasta las 00.30, Juanjo B2B Miriam/Eva Achucarro B2B Voluble Brain, María Arias, Osaba, Delera, Omar Cantt y Chejo.

El sábado 28 de junio se abrirá con la actuación de Villanueva, a las 16.30 horas, seguido de Merino, a las 18.00 horas, en el escenario NEC. En los escenarios principales, el día arrancará con Elefantes, a las 18.30 horas; Bebe, a las 19.50 horas, y Mikel Izal, 21.10 horas..

Después, será el turno de Trueno (22:35h.) -único festival en Castilla y León- Ultraligera (23:55h.), Delaporte (01:15h.) y Richi Risco (02:30h.), que será el encargado de cerrar la jornada hasta las 04:30h..

Este día, también se podrá disfrutar de 84 (19:30h.), Antílopez (21:00h.) y McFly B2B Sergei Rez (23:30h.), en el escenario NEC, y de Double Trouble, Carlos Escalante, Nessa Cova, J-Nat y Element en el escenario de música electrónica desde las 16:30h..

Además, el sábado por la mañana, desde las 12.30 hasta las 14.00 horas en el escenario NEC, habrá actividades y atracciones infantiles, incluyendo las actuaciones de los peques de la escuela Who is in da house (Littleindia B2B Sugar Sofi y Camilo B2B Gato), que se subirán a los platos para poner el ritmo electrónico a la mañana.

Al igual que el año anterior, de 14.00 a 16.00 horas, se podrá disfrutar de The Real Karaoke, un karaoke para las familias y los más pequeños.

Como cierre, y debido al éxito de la anterior edición, el domingo 29 de junio tendrá lugar, de 12.00 a 00.00 horas, en el escenario NEC, la actuación de Super Cristongo XXL, una sesión de dj reconocida en la ciudad por su música y animación.