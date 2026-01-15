El Festival de Danza Lola Eiffel arranca este domingo en Valladolid con una gala a favor de la Asociación de Párkinson

Cartel de la gala solidaria 'Interludio' que celebra el Festival Internacional de Danza Lola Eiffel en Valladolid. - LOLA EIFFEL

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Contemporary Dance Contest (CDC) Festival Internacional de Danza Lola Eiffel comenzará este domingo, 18 de enero, en Valladolid con una gala solidaria a beneficio de la Asociación de Párkinson (Aparval) de la ciudad.

Titulado 'Delirios, deseo y danza', el concurso arrancará así con esta gala denominada 'Interludio' y que se desarrollará en la Sala Borja a partir de las 19.00 horas, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La gala reunirá sobre el escenario a diversas escuelas y compañías de la provincia como la Compañía de Danza Teatro Amateur Lola Eiffel, Club Ritmo, Centro de Danza y Arte Bailarte, Centro Flamenco Estela Sanz, Danzarella, Artes Escénicas La Cistérniga Lola Eiffel, Club Patín Arroyo Sotoverde y la Escuela Fresas con Nata.

De este modo, el público podrá disfrutar de una propuesta artística "variada y dinámica", con actuaciones que prometen "momentos especiales y varias sorpresas a lo largo de la noche", todo ello en una gala que correrá a cargo de Alba Frechilla, de Valquiria Teatro, mientras que la dirección del evento estará liderada por Lola Eiffel, con la co-dirección de María Pinto.

Esta gala solidaria pone el foco en la importancia del papel de las asociaciones en el acompañamiento de las personas con párkinson, una labor que realiza Aparval, entidad que cumplirá el próximo año 25 años de existencia y desarrolla su labor en un local cedido por el Ayuntamiento de Valladolid, con cerca de 200 pacientes semanalmente.

Entre sus servicios se incluyen rehabilitación en fisioterapia y logopedia, musicoterapia, hidroterapia, terapia manual, estimulación cognitiva, tratamiento psicológico y seguimiento continuado del paciente.

El párkinson es una enfermedad crónica y neurodegenerativa cuya prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años y afecta a más de 160.000 personas en España, alrededor de 2.000 en Valladolid, y a más de 8,5 millones de personas en todo el mundo.

El presidente de Aparval, Carlos Rodríguez de la Torre, ha puesto en valor el apoyo del festival de danza, un respaldo que "constituye un impulso motivador y un valioso refuerzo de visibilidad para la enfermedad".

Asimismo, ha precisado que "la recaudación se destinará principalmente a la adquisición de material terapéutico, contribuyendo directamente a la mejora de la calidad de vida de los pacientes", y ha agradecido a participantes y público por su compromiso con la causa.

Las entradas anticipadas para la gala tienen un precio de diez euros, y se habilita una Fila 0 solidaria por cinco euros para quienes deseen colaborar. La venta anticipada se realizará en Centro de Danza Bailarte, Escuela de Flamenco Estela Sanz, Danzarella, Aparval, Taberna Morgan y Los Faroles Calderón. También habrá venta en taquilla de la Sala Borja desde dos horas antes del inicio de la función.

MASTERCLASS

Tras este evento, la IX edición del CDC Lola Eiffel continuará con la segunda de sus actividades, las masterclass amateurs 2026, que se celebrarán el 31 de enero en el Centro de Danza y Arte Bailarte, sede habitual de estas jornadas formativas.

El alumnado tendrá la oportunidad de aprender de la mano de la bailarina y coreógrafa con una destacada trayectoria en danza contemporánea y creación escénica África Clúa, y de la titular de la Compañía Nuria Furia Nuria Sotelo, referente en investigación del movimiento, creación contemporánea y trabajo performativo.

A esta programación se suma la Masterclass Profesional, que tendrá lugar el 1 de febrero, impartida por el director y coreógrafo de la Compañía OGMIA, Eduardo Vallejo, quien al finalizar ofrecerá la performance de su último solo, 'Faust'.

Para las personas asistentes a las masterclass amateurs y profesional, la entrada será gratuita, y para el público ajeno al Festival, el acceso tendrá un precio simbólico de dos euros.