El festival Se dice 'Regue' celebra este jueves su octava edición con un homenaje a 25 años de reggae en Valladolid. - FESTIVAL DE MÚSICA SE DICE "REGUE".

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de música Se dice "Regue", que tendrá lugar este jueves 11 de septiembre, adquiere este año un carácter muy especial al conmemorar el 25 aniversario de dos hitos fundamentales para la cultura reggae en Valladolid: la publicación de Sufrimiento, la primera maqueta de la mítica banda vallisoletana TosTones, y la apertura del histórico bar Bola 8, epicentro de encuentro, música y comunidad reggae en la ciudad desde finales de los años 90.

Este espíritu conmemorativo se vivirá en la Playa de las Moreras, en el marco de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en un encuentro que reunirá sobre el escenario tanto a los protagonistas de aquellos años fundacionales como a artistas de la nueva escena, en una noche que reafirmará a Valladolid como referente del reggae en España.

El festival tendrá como protagonistas de esta edición conmemorativa a TosTones, la banda vallisoletana de reggae libertario que marcó a toda una generación con su primera maqueta, Sufrimiento (2000). Veinticinco años después, regresan al escenario para celebrar su aniversario y despedirse, probablemente, con su último directo en la ciudad.

Junto a ellos, Gwaya Sound -formado por General Innahill y Sebaling Bus- volverá a Valladolid tras su trayectoria internacional, acompañados por el toaster francés Jack Kulcha. La cita supone un reencuentro cargado de memoria y energía positiva con los orígenes de un proyecto que nació en bares míticos como el Bola 8 y que ayudó a cimentar la cultura reggae local.

El resto del cartel reúne a una selección de artistas que representan la vitalidad y diversidad del reggae en la actualidad. Yeyo Pérez, cantante premiado y referente del panorama nacional, aportará su voz cargada de mensaje y experiencia internacional. Desde la escena vallisoletana, Bubu Jay mostrará su versatilidad entre el roots, el dancehall y el rap, mientras que Fuckin' DJs Sound, con Pepo Starr al frente, traerán sus sesiones cargadas de fuerza y compromiso con la cultura sound system.

A ellos se sumarán dos figuras esenciales de la historia local: Don Carlitos, mítico selektah y alma del bar Bola 8, y Raúl RockSteady, DJ y activista cultural con una trayectoria que conecta Valladolid con otros puntos del mapa reggae nacional. Juntos configuran un cartel que honra el pasado y celebra el presente del reggae en la ciudad.

Emilio Revilla, codirector del festival junto a Irene G. Escudero, destaca que "esta octava edición es una de las más especiales, dada la carga emocional que los artistas transmitirán sobre el escenario el día 11 en la Playa de las Moreras". Según explica, "muchos de ellos han sido los artífices de que la música reggae haya calado hondo en Valladolid y de que su pervivencia siga más viva que nunca".