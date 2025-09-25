El festival Ephemera invita a recorrer este fin de semana el nuevo arte urbano de Valladolid con dos rutas guiadas

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de arte urbano Ephemera, impulsado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y el proyecto europeo CreArt 3.0, ha invitado a los vallisoletanos a recorrer este fin de semana las nuevas intervenciones de arte urbano que han transformado a Valladolid en "una galería de arte contemporáneo".

En este marco, este viernes y sábado, a partir de las 18.30 horas, se celebrarán dos rutas guiadas gratuitas y sin inscripción previa para descubrir las 14 propuestas de esta cuarta edición, firmadas por once creadores locales, nacionales e internacionales.

El recorrido comenzará en la plaza del Corrillo de la capital con la intervención de la ilustradora chilena, afincada en Valladolid, Carolina Medina, quien ha plasmado su visión en cuadros eléctricos, según un comunicado de FMC recogido por Europa Press.

La ruta continuará con las creaciones de la vallisoletana Celia Gallego, dos cuadros situados en las calles Acera de Recoletos y Gamazo que muestran "rostros fragmentados que hablan de cómo la identidad se configura también en el contacto con otras personas".

Además, también se podrán observar las obras de Juan Cabornero y Gregori Saavedra; los proyectos efímeros de Ratpilot, Oihan y Lara de la Puente; el arte textil de la lituana Ruta Simutyte; y el mural del vallisoletano Javier Román 'Rage', entre otras propuestas.

Asimismo, a lo largo del mes de octubre se incorporarán nuevas piezas murales de artistas internacionales como el irlandés Aches y el barcelonés Martí Sawe, que completarán la programación.