El festival 'León, Cuna del Parlamentarismo' llega este viernes a Trobajo del Cerecedo con la actuación de 'Trébole'

Las tres integrantes del grupo de música tradicional 'Trébole. - AYTO LEÓN

LEÓN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' organizado por el Ayuntamiento de León llegará este viernes, 14 de agosto, a la Casa de la Cultura de Trobajo del Cerecedo con el ciclo 'Música por los rincones' con la actuación del grupo de música tradicional 'Trébole'.

Este grupo leonés, con una larga trayectoria en la interpretación, recuperación y divulgación de la música y la cultura tradicional, actuará a las 19:30 horas.

Las hermanas Raquel y Sonia Ordóñez continúan una saga familiar de pandereteras de la Ribera del Torío, de quienes aprendieron a tocar y a entender la música "como una forma natural de acompañar el baile, la fiesta y la vida cotidiana". Una transmisión directa, de generación en generación, que está en la raíz de su manera de interpretar y comprender la tradición.

La experiencia acumulada durante décadas ha llevado a 'Trébole', de la que también forma parte Eva Frádez, a entender la música popular no solo como un patrimonio que debe conservarse, sino como algo vivo.

Así 'Vamos al baile a contar historias' es un espectáculo que se adentra en el lado más desenfadado del folklore a través del que 'Trébole' propone un viaje hasta los años treinta para descubrir, a través de historias, canciones y música en directo, cómo eran las bodas, las rondas, los bailes de pandereta o los romances, hasta llegar a aquellos modernos bailes de salón que comenzaron a popularizarse con la llegada del gramófono.

Panderetas, cucharas, morteros, dulzaina, acordeón y otros instrumentos y objetos sonoros, acompañan un repertorio en el que música, palabra y memoria se entrelazan para recuperar melodías y0 las historias y las personas que las hicieron posibles.

Este mismo concierto se repetirá el 29 de agosto en Oteruelo de la Valdoncina, frente a la iglesia, también a las 19:30 horas.