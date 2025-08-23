El festival 'León, Cuna del Parlamentarismo' ofrece 10 espectáculos gratuitos de circo a la capital desde este martes

LEÓN, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' ofrecerá la última semana de agosto diez propuestas gratuitas de circo contemporáneo de compañías nacionales e internacionales, en un ciclo impulsado por el Ayuntamiento de León que se desarrollará en diferentes espacios de la ciudad.

La programación arrancará el martes 26 de agosto en el museo El Palacín, a las 19.00 horas, con la compañía burgalesa Las Pituister y su obra 'Ni más ni menos', una reflexión en clave de humor sobre las desigualdades entre hombres y mujeres.

El miércoles 27 será el turno de la compañía francesa Cirque Au Carré, que representará en la avenida Ordoño II, también a las 19.00 horas, 'Big Fish', un espectáculo que gira en torno a un marinero excéntrico y su peculiar barco, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

La jornada del jueves 28 incluirá dos citas: a las 19.00 horas, la compañía valenciana La Finestra Nou Circ presentará 'Pilots', un recorrido itinerante entre El Palacín y la antigua estación de Renfe de dos pilotos a pedales que mezclan el humor y los malabares; y a las 20.00 horas, la formación catalana De Tal Palo interpretará 'Fisgoneo' en el mismo espacio.

El viernes 29 también habrá doble sesión en la antigua estación de Renfe. A las 18.00 horas, CIE. i.Si (Francia) representará 'Le Dernier Concert', y a las 20.00 horas, O Último Momento (Francia-Portugal) llevará a escena 'Une partie de soi', un viaje acrobático y poético en torno al mástil chino.

El sábado 30, la compañía portuguesa de Teatro Só interpretará en calle Legión VII a las 19.00 horas la obra 'Sorriso', una historia sobre el amor duradero, mientras que a las 20.00 horas Zirko Txosko pondrá en escena en la antigua estación de Renfe 'Tavole', un montaje que mezcla circo y teatro con acrobacias y humor.

El ciclo concluirá el domingo 31 de agosto con otras dos propuestas en la antigua estación de Renfe: a las 18.00 horas, '99 CM' de la brasileña afincada en Bélgica Iara Geller, y a las 19.00 horas, 'Rumbo Latòli' de la compañía aragonesa Nostraxladamus, un espectáculo multidisciplinar con música en directo que combina funambulismo y acrobacia aérea.