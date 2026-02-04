El festival MeetYou del Calderón de Valladolid llega el 24 de febrero con 16 funciones y un ciclo sobre "espiritualidad"

Presentación de la programación de 'Meet You' en el Teatro Calderón de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Feb.

El festival 'MeetYou', programación escénica "alejada de propuestas canónicas" del Teatro Calderón de Valladolid se celebra este año entre el 24 de febrero y el 15 de marzo, con un ciclo escénico con 13 espectáculos y 16 funciones, acompañado de pensamiento crítico con 'ZinkinYou', una otro apartado de encuentro profesional, 'MitinYou', y unas jornadas sobre contemplación y espiritualidad.

El ciclo se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa en la que han participado el director del Teatro Calderón, Chema Esbec, la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, y el responsable de la programación de 'Meet You', Noé Astruga.

Del 24 de febrero al 15 de marzo, la programación escénica se presenta con propuestas de compañías nacionales e internacionales, talleres y encuentros profesionales, con la filosofía que ha explicado Esbec de orientarse hacia "aquellos que eligen que el teatro no sea sólo entretenimiento y que se alejan de formulas mas canónicas, de la ortodoxia, del textocentrismo".

En la programación escénica participan quince compañías, con cuatro estrenos y dos coproducciones del Teatro Calderón, hasta un total de 16 funciones.

Esbec ha destacado que el festival MeetYou es una "referencia" en el panorama nacional porque "en un mundo teatral cada vez mas copado por lenguajes canónicos, no existen en el panorama demasiados espacios como éste".

El festival contará con un espacio principal como es el Teatro Calderón y sus distintas salas, además del Espacio Seminci, la Sala Pasión, la Iglesia del Rosarillo, que acogerá un encuentro sobre música; Andén 47, la Sala Al Norte a la Izquierda, el Museo Nacional de Escultura y el Estudio Almudí.

Por su parte, Irene Carvajal ha destacado que 'MeetYou' propone un "lenguaje común" con la confluencia de miradas diferentes en torno al teatro, la música y la danza que "van a dialogar a través de propuestas muy contemporáneas".

En este sentido, la edil ha señalado que las jornadas se enfocan especialmente a "los más jóvenes" en un esfuerzo por "recuperar" a "una generación perdida" de alguna manera para las artes escénicas, pues ha reflexionado que hay "un impasse" en el que los jóvenes se alejan de las disciplinas artísticas, pero considera que "también se pueden acercar al teatro y no esperar a la edad adulta".

ARRANCA CON UNAS JORNADAS EN TORNO A LA ESPIRITUALIDAD

Del 24 al 26 de febrero se podrá asistir al primer bloque del programa, en el que el público podrá sumergirse en una experiencia que une espiritualidad y escena, comenzando con la lectura dramatizada de una obra "fundamental" como 'Biografía del silencio' de Pablo d'Ors, que contará con la voz y la presencia escénica del actor Lluís Homar acompañado por miembros de Amigos del Desierto de Valladolid.

La profundidad de estas jornadas se ampliará el día 25 mediante la conferencia Música y espiritualidad impartida por la musicóloga Consuelo Pérez-Colodrero y la representación teatral de 'El paseíto' de Dino Buzzati, para culminar el día 26 con el recital Diálogos místicos, donde Lluís Homar y la soprano Sonia de Munck unirán palabra y lírica.

El ciclo suma los encuentros en los que participarán los hermanos Pablo y Luis d'Ors, y el médico Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans.

El director técnico y programador de 'MeetYou' ha explicado el sentido de estas jornadas que llevarán al primer plano la contemplación y la meditación, en lo que asegura que ha influido la fase "complicada" que ha vivido recientemente en lo familiar. Ha precisado que aunque el ciclo se apoya en la Fundación Pablo D'Ors, quien es sacerdote, no aborda la materia desde un punto de vista "cristiano" sino "espiritual".

COMPAÑÍAS INTERNACIONALES.

En el plano internacional, MeetYou 2026 trae a Valladolid propuestas que han "sacudido" festivales de primer orden. Destacan el estreno el 6 de marzo de 'Mi vida anterior', una pieza que tuvo éxito en el Festival de Buenos Aires; basada en la historia real narrada en Desaparecida dos veces de Teresa Donaio.

También se programa 'When I saw the sea', del coreógrafo libanés Ali Chahrour, "que funde danza, teatro y música en un grito de denuncia social". Será el 7 de marzo en la sala principal del Calderón.

Completa el "tríptico internacional", la compañía italiana Panzetti y Ticconi presentará AeReA, sobre danza conceptual, los días 7 y 8 de marzo.

La apuesta por el talento nacional y los nuevos lenguajes escénicos se materializa en propuestas como e preestreno de 'La luz del lobo no pesa', una instalación performativa de luz y sonido creada por Aurora Bauzà y Pere Jou junto a Jou Serra, que se podrá ver los días 6 y 7 de marzo en el Salón de Espejos del Calderón de 19.30 a 22.00 horas.

La innovación visual continuará con la compañía 'La Mula' y su díptico Thauma y Manual para seres vivos, los días 4 y 5 de marzo, respectivamente. Por su parte, el creador Jaume Clotet presentará Alusinasons, el día 6 de marzo en el Desván del Calderón.

Ya casi con entradas agotadas llega el espectáculo de flamenco de Yerai Cortés en 'Guitarra Coral', músico que recientemente protagonizó la película de C. Tangana 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el día 5 de marzo en la sala principal.

También se programa una revisión histórica de 'La casa de Bernarda Alba' por TNT y Mujeres de El Vacie, conmemorando seis siglos de presencia gitana en España, el día 7 de marzo.

Además, el festival celebra el retorno del vallisoletano Juan Domínguez, con 'Dirty' en el Andén 47, los días 7 y 8 de marzo.

El programa incluye dos coproducciones del Teatro Calderón, con 'La condición horizontal' de Francesc Cuéllar, que expone las "consecuencias económicas del cáncer"; e 'Historia del amor de la Agrupación' Señor Serrano, .

Finalmente, MeetYou 2026 da escenario al trabajo de las residencias artísticas de la Fundación Municipal de Cultura a través de talleres de jóvenes artistas como Mar Garcia y Javi Soler, con 'Foc al cor, tendresa als ulls, precisió a les mans', y Ca Marche, con 'Por qué la imaginación y la ficción'.

'Mitin You' ofrecerá un espacio de encuentro profesional comisariado por Jorge Tejedor y Guillermo de Cabanyes que, del 5 al 8 de marzo de 2026, reunirá a gestores y artistas con el objetivo de tejer redes de colaboración y fomentar la coproducción.

La tercera parte de la programación, 'ZinkinYou', plantean cuatro contextos de diálogo que abordan temas como el asombro, la memoria, la materia y la fragilidad. El 4 de marzo, el Teatro Calderón acogerá 'Caja de maravillas para pensar el asombro', una sesión sobre teatro visual y curiosidad.

El 7 de marzo, en el Espacio Seminci, tendrá lugar 'Rehacerse: Memoria, documento y relato', una conversación sobre las posibilidades del teatro documental. El 9 de marzo, la actividad se traslada al Estudio Marta Almudí con Percibir con las manos, un encuentro que une performance y cerámica.

Finalmente, el 11 de marzo se cerrará el ciclo en la Sala Delibes con 'Acompañar lo inevitable', un espacio para reflexionar sobre la enfermedad, el cuidado y el final de la vida, una temática que ha llevado a la concejal Irene Carvajal a tener un recuerdo, en el Día Mundial del Cáncer, a todas las familias que "han sido golpeadas" por esta enfermedad.