El I Festival de Otoño en Las Médulas comienza mañana con siete espectáculos en cinco pueblos de este espacio natural

Cartel del I festiva de Otoño en Las Médulas. - FABULARIA TEATRO

LEÓN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad leonesa de Priaranza del Bierzo acoge desde mañana el I Festival de Otoño de Las Médulas con un concierto del grupo de música folk D'urria que presentará ante el público su nuevo repertorio Tsaciana, un evento que ofrecerá, hasta el día 21, siete espectáculos en cinco localidades de este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad.

La programación continuará al día siguiente, 6 de diciembre, en la plaza de las antiguas escuelas de Villalibre de la Jurisdicción, donde la compañía del nuevo circo Maintomano ofrecerá a los espectadores que se den cita en este lugar el espectáculo 'Ekilibuá'.

La dirección del certamen, a cargo de la compañía berciana Fabularia Teatro, que cuenta con 25 años de trayectoria profesional, eligió esta estación del año para la celebración del Festival "aprovechando el encanto de la naturaleza" en este Monumento Natural coincidiendo con lo que significa la transformación de la vida rural en la zona.

Para el domingo, día 7, dos consagrados creadores como son el poeta y artista gráfico Juan Carlos Mestre y el músico Cuco Pérez ofrecerán el recital poético-musical 'Antífona del otoño' en el Valle del Bierzo en la Casa de Cultura de Priaranza. Se da la circunstancia de que este año se cumplen los 40 años de la concesión del Premio Adonais de poesía a este título.

Un día después, el lunes 8 de diciembre, la compañía Fabularia Teatro acude al Domus Procuratoris de Carucedo con el espectáculo familiar 'En las minas del emperador'. Un profesor y una arqueóloga van descubriendo en Las Médulas distintas pistas sobre la legendaria espada durandal que les hacen recorrer la historia del Camino de Santiago en invierno y las minas de oro de Las Médulas, conocidas como las minas del emperador.

El 19 de diciembre llega al hotel Medulio-Las Médulas, la filóloga y especialista en literatura tradicional, escritora, investigadora, autora de libros de cuentos y de artículos sobre animación a la lectura, Ana Griott. En esta ocasión la trotamundos leonesa presenta 'Narradoras de la noche', un espectáculo de narración oral sobre cómo cuentan las mujeres en diferentes culturas y cuáles son sus cuentos.

Fabularia Teatro mostrará el día 20 la segunda de sus interpretaciones, 'El Romano',que tendrá lugar en la casa del parque de Las Médulas-Carucedo.

La primera edición del Festival de Otoño se clausurará en el aula del castaño de Borrenes con la obra del teatro clásico 'Fray Gerundio de Campazas', alias Zotes. Una divertida sátira del Padre Isla sobre un personaje de ficción, escrita en 1758, un auténtico best-seller de la época, que acerca este clásico del Siglo de la Luces al espectador del siglo XXI.

Además, el festival propone varias actividades complementarias dirigidas al público infantil como el 7 de diciembre se ofrecerá en la Casa del Parque de Las Médulas un Taller sobre este Espacio Natural incidiendo en los elementos del otoño recogidos en el entorno de este paraje.

En el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Carucedo-Santalla del Bierzo se llevarán a cabo talleres didácticos relacionados con la interpretación del mundo romano centrados en los yacimientos arqueológicos de la Domus de las Pedreiras al Lago y de las propias Médulas.

Igualmente, en el CRA de Carucedo-Priaranza del Bierzo se impartirán talleres didácticos sobre interpretación de la cultura castreña. En concreto, se centrarán en los castros de Borrenes, asentamiento metalúrgico de Orellán y el castrelín de San Juan de Paluezas.

Por último, en el marco de las actividades complementarias, estarán incluidas las visitas teatralizadas a la Domus de las Pedreiras de Lago, una actividad dirigida al Club de Lectura 'La senda del Lago' para ver en acción cada uno de los espacios de la Domus y su construcción según las consignas de Vitrubio.