El festival PUFA proyectará 'Moon', 'Ad Astra', '2001: Una odisea del espacio' y 'Ikarie XB-1' en un ciclo en febrero

Cartel del ciclo de cine del IX Foro de la Cultura para el festival Pucela Fantástica. - PUFA

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid - PUFA (Pucela Fantástica) arranca las actividades previas de su tercera edición con un ciclo de cine de ciencia ficción que tendrá lugar que se celebrará entre el 3 y el 12 de febrero y proyectará cintas como 'Moon', 'Ad Astra', '2001: Una odisea del espacio' y 'Ikarie XB-1'.

Esta iniciativa, organizada por el Foro de la Cultura en colaboración con PUFA, se integra dentro de las actividades previas del festival y refuerza su apuesta por extender su programación más allá de las fechas habituales, para acercar el cine fantástico y de género al público a lo largo del año.

El ciclo se desarrollará los días 3 y 10 de febrero en los Cines Casablanca a las 19.15 horas y los días 5 y 12 de febrero en el Auditorio Fundos a las 19.00 horas, han detallado fuentes del festival a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El ciclo propone un recorrido por cuatro títulos del cine de ciencia ficción que dialogan con el eje temático del Foro de la Cultura de este año, centrado en 'El Universo', y que se celebrará entre el 19 y el 22 de febrero.

Las películas seleccionadas son 'Ikarie XB-1' (Jindrich Polák, 1963), '2001: Una odisea del espacio' (Stanley Kubrick, 1968), 'Moon' (Duncan Jones, 2009) y 'Ad Astra' (James Gray, 2019), cuatro obras que abordan, desde perspectivas muy diferentes, la exploración espacial, el progreso tecnológico y la condición humana.

Las entradas para el ciclo de cine en las sesiones del Auditorio Fundos podrán comprarse, de manera online, a través de la plataforma Entradium, a un precio de tres euros más gastos de gestión, si bien también podrán adquirirse en las taquilla del sala los días de proyección de las películas desde 20 minutos antes del comienzo de cada una hasta la hora de inicio, con un coste de tres euros, aunque las entradas para las dos sesiones en los Cines Casablanca solo se venderán en la taquilla de los cines.

TERCERA EDICIÓN

Pucela Fantástica mantiene abierta desde el día 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril su convocatoria para la tercera edición del festival que se celebrará del 4 al 11 de julio de 2026.

El festival ha remarcado que tras el éxito de convocatoria de las dos primeras ediciones se espera superar los 500 cortos y 200 largos inscritos procedentes de todo el mundo.

PUFA ha incidido en su apuesta por la visibilidad del cine de género independiente y arriesgado que muestre los distintos prismas que abarca el fantástico actual.