Seminci tendrá una sección dedicada a la exhibición de producciones internacionales de TV y plataformas

'The Chosen', 'The Dark Heart', 'Pacto de silencio. Santiago Corella 'El Nani' y la mafia policial' y 'PornoXplotación', entre las programadas

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) pondrá en marcha en su 67 edición la nueva sección no competitiva Seminci Series, un espacio dedicado a exhibir producciones internacionales para televisiones y plataformas, que en su primera edición programará las producciones de ficción 'The Chosen' (Dallas Jenkins, Estados Unidos) y 'The Dark Heart' (Gustav Möller, Dinamarca/Suecia), así como las series documentales españolas 'Pacto de silencio. Santiago Corella 'El Nani' y la mafia policial' (Ángela Gallardo y César Vallejo, España) y 'PornoXplotación' (Mabel Lozano, España).

Según ha informado el festival a través de un comunicado, Seminci Series programará los dos primeros episodios de la primera temporada de 'The Chosen' (Los Elegidos), dirigida por el estadounidense Dallas Jenkins. Costeada íntegramente a través de 'crowdfunding', se ha convertido en un éxito mundial estableciendo el récord de financiación por donativos. La serie está distribuida en España por A Contracorriente Films.

Traducida a 56 idiomas y con más de 420 millones de visionados en 142 países distintos, 'The Chosen', narra por primera vez "la historia más grande jamás contada" en una serie de varias temporadas. Enfocada en los personajes y el contexto histórico de los Evangelios, la primera temporada muestra a personas como Pedro, Nicodemo, María Magdalena, Mateo y Jesús de Nazaret, de una manera "nunca vista antes en pantalla".

Asimismo, la sección exhibirá cinco capítulos de 'The Dark Heart' ('Mörkt hjärta'), producción danesa y sueca dirigida por Gustav Möller, y que también distribuye A Contracorriente Films. La serie trata sobre dos jóvenes enamorados, Sanna y Marcus, que han crecido en dos granjas diferentes a sólo doscientos metros de distancia, pero al mismo tiempo sus mundos son muy distintos.

El padre de Sanna, Bengt, es muy poderoso en el pequeño pueblo en el que viven, tratándose de un millonario terrateniente. La familia de Marcus es, para la mayoría, una familia de perdedores blancos, la historia de un fracaso que la propia familia achaca a un conflicto que se remonta varias generaciones atrás.

PRODUCCIONES ESPAÑOLAS

Seminci Series proyectará también dos producciones españolas. 'Pacto de silencio. Santiago Corella 'El Nani' y la mafia policial' es una producción de RTVE que dirigen Ángela Gallardo y César Vallejo, y de la que podrá verse el primer episodio.

La serie aborda el célebre caso de la desaparición de Santiago Corella, alias 'El Nani', un delincuente de poca monta de las barriadas marginales españolas de los primeros años 80, suceso del que se cumplen 40 años en 2023.

El 13 de noviembre de 1983 fue detenido por el atraco a una joyería y el asesinato de su dueño, y llevado a dependencias policiales, sin que se lo volviera a ver. La investigación de su desaparición, aún sin resolver, puso de manifiesto la existencia de una trama de corrupción en el seno de la policía española y dio lugar, en 1988, al primer juicio grabado íntegramente por las cámaras de televisión donde en el banquillo de los acusados se sentó, por primera vez en la historia de la joven democracia española, a parte de la élite policial de aquellos años.

El segundo título español es 'PornoXplotación', producción de Secuoya Studios que dirige Mabel Lozano, serie documental basada en el libro 'pornoXplotación', de la propia Lozano y Pablo J. Conellie y editado por Editorial Alrevés.

Seminci Series programará los tres capítulos de una serie que representa una llamada de atención, a partir de distintos testimonios de afectados en primera persona, sobre el elevado precio que se paga por el porno a los dos lados de la pantalla --por quienes lo protagonizan y quienes lo consumen-- y el peligro para futuras generaciones.

'PornoXplotación' recoge testimonios en primera persona que cuentan sus experiencias y expertos que ayudan a contextualizarlas, con una apuesta visual y narrativa diferencial en una serie documental: la narraturgia. Actrices dan voz y la cara por mujeres que no pueden contarnos sus historias porque sus vidas corren peligro. Y para los momentos más duros el documental se apoya en la animación, que está a cargo de Diego Ingold.

Seminci Series hereda y actualiza la filosofía de la sección 'La serie del año/TVE', que el festival programó entre 1984 y 1994 en colaboración con Televisión Española y fue la primera que un festival de cine en España dedicaba exclusivamente a la exhibición de series de televisión.

En ese periodo se mostraron en primicia títulos como 'Teresa de Jesús' (1984), de Josefina Molina; 'Los pazos de Ulloa' (1986), de Gonzalo Suárez; 'Lorca, muerte de un poeta' (1987), de Juan Antonio Bardem; 'Los jinetes del alba' (1990), de Vicente Aranda; 'El Quijote' (1991), de Manuel Gutiérrez Aragón; 'Una gloria nacional' (1992), de Jaime de Armiñán; 'Un día volveré' (1993), de Francesc Beltriú; 'Historias del otro lado II' (1994), de José Luis Garci, y las series colectivas 'La huella del crimen' (1985), 'Amores difíciles' (1988) y 'La mujer de tu vida' (1989).