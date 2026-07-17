El FETALE llevará 17 representaciones a seis municipios vallisoletanos de Tierra de Campos entre el 1 y el 23 de agosto

Diversas autoridades provinciales durante la presentación de la trigésima edición del FETALE de Urones de Castroponce (Valladolid) - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La trigésima edición del Festival de Teatro Alternativo (FETALE) de Urones de Castroponce (Valladolid) llevará 17 representaciones de artes escénicas a este municipio, Medina de Rioseco, Mayorga, Valdunquillo, Villavicencio de los Caballeros y Castroponce de Valderaduey, entre el sábado 1 y el domingo 23 de agosto.

Las propuestas artísticas abarcarán diferentes disciplinas, como el teatro, el circo, la danza, los títeres, 'clown', el teatro musical y la música en directo, dirigidas a públicos "de todas las edades", según ha expresado en declaraciones recogidas por Europa Press la representante de Azar Teatro, compañía organizadora del FETALE, Mercedes Asenjo.

Como antesala de la programación del festival, el Colectivo Enjambre organizará la Residencia Creativa Yesca, que se celebrará del 27 al 31 de julio, de 18.00 a 20.00 horas, en las Escuelas y el Teatro Corral de la Anuncia de Urones de Castroponce.

Durante esos cinco días se desarrollará el proceso de creación de 'Cenizas & Confeti', una propuesta colectiva que abordará la muerte desde una mirada "cotidiana y femenina" a través del teatro, el movimiento, el clown y la música.

La residencia, abierta a la participación de personas mayores de 16 años, culminará con el estreno del espectáculo el sábado 1 de agosto en el Corral de la Anuncia.

El sábado 1 de agosto, a las 20.15 horas, comenzará FETALE con una triple cita en Urones de Castroponce. En primer lugar, la compañía Arawake inaugurará el festival en la Plaza del Consistorio con 'Homo curiositatis', un espectáculo itinerante de gran formato que combina música y un megatítere para reflexionar sobre "la curiosidad y la condición humana".

Por la noche, a las 22.00 horas, el Corral de la Anuncia acogerá 'Cenizas & Confeti', del Colectivo Enjambre, una comedia con música en directo resultado de la residencia artística e inspirada en la leyenda europea de El Convidado de piedra.

La jornada concluirá a las 23.45 horas, frente al ayuntamiento, en la plaza del Consistorio, con el concierto 'Alegría', de Ellas Music Band, una propuesta que fusiona músicas tradicionales balcánicas, catalanas, de América Latina y afroamericanas.

A continuación, el domingo 2 de agosto, el Corral de la Anuncia recibirá a Kajamarca, que presentará 'No hay flores en Estambul', una obra dirigida por Mariano Solarich que dialoga con la película 'Expreso de Medianoche'.

Tras el primer fin de semana, el festival continuará el viernes 7 de agosto, a las 20.00 horas, en la Plaza Mayor de Villavicencio de los Caballeros, donde el dúo Cia Rampante pondrá en escena 'Rococó!', una propuesta de circo contemporáneo que combina, sin perder de vista el humor, máscaras, manipulación de objetos y otras técnicas del teatro para homenajear a todas las facetas del actor de circo.

A las 22.00 horas, en el Corral de la Anuncia se representará 'Vida', un espectáculo de títeres dirigido por Javier Aranda que convierte dos manos y una cesta de costura en un universo "cargado de emoción y poesía visual".

Tres escenarios distintos acogerán la programación del domingo 9 de agosto. El primero de ellos será la Dársena del Canal de Castilla de Medina de Rioseco, que acogerá nuevamente 'Rococó!', de Cia Rampante, a las 19.00 horas.

Una hora y media más tarde, la Zona Polideportiva de Castroponce de Valderaduey recibirá 'Pink Impact', de El Gran Rufus, un espectáculo en el que el circo, la música en directo y el humor marcarán el ritmo de la función.

La jornada concluirá a las 22.15 horas, en el Corral de la Anuncia, con 'Radizz Ensemble', el proyecto musical de Víctor Antón, integrado por María San Miguel, Roberto Nieva, Mario Carrillo, Diego Martín y el propio Víctor Antón.

El Museo del Pan de Mayorga será el espacio del concierto que ofrecerá, el viernes 14 de agosto a las 21.00 horas, el dúo gallego Caamaño&Ameixeiras. Con 'Quitar o aire', Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras actualizan la música de raíz gallega y la proyectan hacia "nuevos paisajes sonoros".

La jornada del sábado 15 de agosto comenzará a las 20.00 horas con Fabularia Teatro, que representará 'Los bibliotecarios del tiempo' en el exterior de las Escuelas de Urones de Castroponce. A través de un viaje entre distintas épocas, la compañía reivindica "la memoria, la divulgación histórica y el valor del conocimiento" con un montaje pensado para todos los públicos.

Posteriormente, a las 22.00 horas, en el Corral de la Anuncia se presentará 'Arghff ¡La payasa Sasa!', de Eugenia Manzanera, un espectáculo de clowncabaret que, con tono humorístico, pone el foco en un canto a la vida y todo aquello que la atraviesa.

El domingo 16 de agosto, sobre las tablas de la plaza del Doctor Bárcena (Valdunquillo) se presentará el biopic 'El peor espectáculo del mundo, de momento', de Zanguango Teatro, y como broche a la jornada, el Corral de la Anuncia acogerá, a las 22.00 horas, 'Tenemos que hablar', de Frequensi DC.

El Corral de la Anuncia será el escenario que cierre la programación de esta edición del FETALE. El sábado 22 de agosto, a las 22.00 horas, Lamaraña-TNT presentará 'Lope Exprés', una revisión contemporánea del universo de Lope de Vega.

Al día siguiente, el domingo 23 de agosto, a las 22.00 horas, Los Absurdos Teatro pondrán el broche al festival con 'Von Lusting, el hombre que vendió la Torre Eiffel', inspirada en la historia del célebre estafador Victor Lusting.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Corral de la Anuncia de Urones y el concierto en el Museo del Pan de Mayorga estarán disponibles a un precio de seis euros para público adulto, cuatro euros para menores de 14 años; los tres abonos disponibles se podrán obtener para diez espectáculos a 50 euros, cinco espectáculos a 25 euros y uno especial para todo el festival para personas empadronadas.

Se pueden adquirir en el Ayuntamiento de Urones de lunes a viernes de 10.00 a 14. 00 horas y, a partir del día 1 de agosto, por las tardes de 17.00 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas; online a través de www.entradium.com, y en las taquillas del Teatro Corral de la Anuncia desde una hora antes del inicio del espectáculo.

El resto de propuestas se realizarán en la calle o en espacios abiertos al público y serán de entrada libre.

"CITA IMPRESCINDIBLE"

Junto a Asenjo, en el acto de presentación de esta trigésima edición han participado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, la secretaria general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Marta Álvarez, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el alcalde de Urones de Castroponce, Ignacio Castañeda.

Íscar ha descrito el FETALE como una cita "imprescindible" en el calendario cultural de la provincia y ha señalado que es un evento "referente" en el medio rural, que atrae visitantes cada año y que ofrece a los vecinos una programación "de primer nivel" sin tener que salir de sus municipios.

Por su parte, Álvarez también ha subrayado el papel de este festival para "acercar la cultura y dinamizar la vida local", mientras que Canales ha reconocido la "visión, constancia y profesionalidad" de la organización, así como el trabajo del Ayuntamiento de Urones de Castroponce para mantener el FETALE durante tres décadas.