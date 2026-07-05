FEVE concluye su marcha entre Guardo (Palencia) y León para exigir que el tren llegue al centro de la ciudad

LEÓN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) ha reclamado este domingo, tras concluir la marcha reivindicativa iniciada el pasado martes 30 de junio entre Guardo (Palencia) y León, la recuperación del servicio ferroviario hasta la Estación de Matallana, y ha exigido a las administraciones que pongan fin a una situación "provisional" que, según ha denunciado, se prolonga desde hace quince años.

La presidenta de la plataforma, Isabel López, en declaraciones remitidas a Europa Press, ha criticado que los viajeros tengan que utilizar el apeadero de La Asunción-Universidad, donde, a su juicio, las condiciones de espera resultan "tercermundistas", especialmente durante los meses de calor o en invierno, cuando los usuarios deben soportar "el frío, la lluvia o la nieve".

López ha señalado que esta situación perjudica "a todos los usuarios", ya que se ven obligados, una vez bajan del tren en el apeadero, a coger un autobús para continuar con su itinerario hacia el centro de la ciudad.

Asimismo, ha subrayado que la llegada del tren a la zona céntrica de la ciudad favorecería la movilidad de los vecinos de municipios como Villaquilambre, además de que contribuiría a reducir la utilización de vehículos privados.

Por otra parte, la responsable de la plataforma ha asegurado que todavía no ha encontrado "a nadie" contrario a esta reivindicación y ha lamentado que, durante estos años, los ciudadanos hayan recibido "muchas mentiras" sobre el futuro de la infraestructura.

En este sentido, ha reclamado que las distintas administraciones se sienten a negociar una solución, al considerar que la recuperación del trayecto resulta viable porque las vías y la infraestructura están construidas. "En el momento en que volvamos del verano vamos a reivindicar y exigir que se cumpla, y que se acabe con esta situación ridícula", ha advertido.