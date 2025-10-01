Las fidelizaciones de residentes en CyL llega a las 235 tras adjudicar doce contratos más

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud ha adjudicado doce contratos más de fidelización a los residentes que han acabado su formación sanitaria especializada en la segunda vuelta del Programa de Fidelización y cobertura asistencial de la Consejería de Sanidad.

De esta manera, este año se han fidelizado un total de 235 profesionales en la Comunidad, según informa la Consejería a través de un comunicado.

Por áreas asistenciales, el resultado ha sido de 178 contratos en especialidades hospitalarias -118 en hospitales del grupo I y II, los de menor tamaño, y 60 en hospitales de nivel III y IV-; 43 de Medicina de Familia y Comunitaria -doce de ellas de la modalidad de ámbito rural (difícil cobertura)-; ocho de Pediatría (seis de ámbito rural) y otras seis para especialidades de enfermería.

En la segunda convocatoria del programa se han adjudicado, entre otros, dos contratos de oncología médica, uno en el Hospital El Bierzo y otro en el Santiago Apóstol y un tercer contrato de oncología radioterápica en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Medicina familiar y comunitaria ha fidelizado a tres residentes, dos en la Gerencia de Atención Primaria de Burgos y otro en el GAP de Segovia Rural. En cardiología, un contrato en el Hospital de Medina del Campo; en cirugía ortopédica y traumatología se ha fidelizado a un residente en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, mientras que en Hematología y Hemoterapia se ha adjudicado un contrato en el Hospital El Bierzo (asociado al CAU de León).

Además, se ha fidelizado un contrato en ginecología en el Complejo Asistencial Universitario de Segovia; oftalmología cuenta con un contrato en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia y, por último, urgencias hospitalarias fideliza a un profesional para el Complejo Asistencial de Zamora.

De los doce residentes fidelizados en esta segunda vuelta, seis se han formado en otras comunidades autónomas, que se suman a los 46 que se fidelizaron en la primera vuelta procedentes de otras autonomías españolas. Además, ocho de los doce fidelizados han elegido como destino hospitales de nivel I y II, lo que "reafirma" uno de los objetivos del Programa de Fidelización de 2025 de la Consejería de Sanidad que es dar cobertura donde existe una mayor necesidad asistencial.