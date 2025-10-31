Fiestas de Ánimas, teatro, música y ciencia protagonizan este fin de semana en la provincia de Segovia

SEGOVIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia acogerá un fin de semana repleto de actividad cultural con motivo de la festividad de Todos los Santos, en el que confluirán propuestas teatrales, musicales, científicas y gastronómicas organizadas por la Diputación y los distintos ayuntamientos.

En el nordeste de la provincia, Ayllón recuperará el antiguo culto celta con una charla sobre el Samhain y una hoguera comunitaria junto a la iglesia de San Miguel. Además, Palazuelos de Eresma celebrará su fiesta de Halloween con desfile, hinchables, pasaje del terror, concurso de disfraces y música de DJ, mientras Bernuy de Porreros ofrecerá un chocolate popular el viernes y una fiesta musical el sábado.

El Espinar acogerá su cita de Halloween en el Polideportivo Javier Martín Velasco con atracciones infantiles, y Torrecaballeros celebrará el viernes una fiesta de disfraces con baile.

Asimismo, en Cuéllar, la programación se extenderá durante todo el fin de semana con cuentacuentos temáticos en la Sala Alfonsa de la Torre y el XXIV Certamen de Tapas 'Villa de Cuéllar', según Europa Press.

Por su parte, Fuentepelayo ofrecerá el espectáculo 'Halloween Pasacalles/Zombis', incluido en los Circuitos Escénicos de Castilla y León, mientras Riaza conmemorará el Día de Todos los Santos con un taller infantil de máscaras, cena popular y un concierto de guitarra a la luz de las velas.

En la capital, el Teatro Juan Bravo acogerá las funciones de la Muestra Provincial de Teatro con 'Un error de vida o muerte' (viernes), 'Bodas de sangre' (sábado) y 'Vaya, vaya, qué par de monjitas' (domingo).

Dentro del programa 'Aquí Teatro', Prádena contará con tres representaciones del grupo Cardalalana -'El árbol de Julia', 'La vida de Brian' y 'Juntas'- y Labajos ofrecerá la obra 'Vas de Arte'. Además, el Auditorio Menéndez Pidal de El Espinar inaugurará su programación de noviembre con la ópera infantil 'La flauta mágica', de Mozart.

También, San Pedro de Gaíllos centrará su programación en la cultura tradicional castellana con una visita guiada a la exposición 'Lo que no se ve, entre zurcidos y remiendos', en el Museo del Paloteo, y la representación de 'Entrañas', de El Patio Teatro, dentro de los Circuitos Escénicos.

Navas de Oro celebrará un mercadillo artesanal de la Cofradía del Santo Cristo del Humilladero, mientras Bernardos acogerá la charla 'Activos para la salud: One Health en nuestro municipio', del ciclo 'El Acueducto del Saber', y una sesión infantil de juegos desenchufados.

CICLO MUSICAL

El ciclo musical 'Otoños con pulso' llevará la Rondalla Taller Cultural de Fuentepelayo a San Martín y Mudrián; la Orquesta de Plectro y Guitarra Cuerda para rato a Sanchonuño, y la Orquesta de Pulso y Púa Lorenzo Moya a Otero de Herreros.

También impulsado por la Diputación, el ciclo intergeneracional 'Lo aprendí de los abuelos' llegará a Bernuy de Coca con la actividad 'Topónimos. ¡Súbete al carro! de los abuelos'.

Por último, en el Real Sitio de San Ildefonso se celebrará el viernes una nueva sesión del seminario 'Historia del Franquismo y Antifranquismo en tiempos de desmemoria', y la marca 'Alimentos de Segovia' organizará el sábado en Saldaña de Ayllón una cata de galletas y cervezas artesanas elaboradas en la provincia.