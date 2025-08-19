Las Fiestas de Palencia contarán con un presupuesto de 800.000 euros y un impacto económico de dos millones

Se han editado 47.000 ejemplares del programa, a disposición de los palentinos en diferentes puntos de la ciudad.

Las fiestas patronales de San Antolín de Palencia contarán con un presupuesto de 800.000 euros y un impacto en la ciudad de más de dos millones de euros, estimación avanzada este martes por el concejal de Festejos del Ayuntamiento, Fran Fernández, que ha valorado este importe como "rotunda inversión" más que como un gasto, durante la presentación del programa festivo.

Según el edil, los sanantolines de este año cumplen un triple objetivo: trabajar la identidad propia, extender las fiestas a toda la ciudad y los barrios y contar con un programa de actividades para el gusto de todos los públicos.

En este sentido, ha vuelto a destacar que los conciertos son en abierto para garantizar la "inclusión cultural" de todos los palentinos. "Las fiestas tienen que servir para cohesionar la ciudad, hacer comunidad y facilitar la participación", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, ha destacado que los barrios siguen adquiriendo protagonismo en las fiestas. En esta línea, ha anunciado que a las representaciones de la Muestra de Artistas de Calle que se celebra en diferentes escenarios de la ciudad, se suma este año la actividad 'Va de Verbena', también pensada para extender los actos a otros espacios y que contará con actuaciones a la hora del vermú en la plaza de San José y exteriores del Palacio de la Diputación; tardeo que recalará en el parque de la Carcavilla, la avenida Derechos Humanos y la calle Los Robles del barrio de San Juanillo y, ya por la noche, en el recinto ferial.

Durante la presentación, se ha dado conocer el cartel anunciador de las fiestas, elaborado por el artista riojano Ángel Ligero de Alfaro. La imagen titulada 'Tradición y fiesta' plasma esta idea reflejando la tradición en la representación de la cripta de San Antolín y la fiesta con fuegos artificiales, todo ello a través de una explosión de color sobre fondo negro.

Otra de las novedades de este año es la forma en la que se van a repartir los programas, "para evitar las quejas continuadas que ocasionaba el buzoneo". Tal y como ha explicado la alcaldesa, se han editado 47.000 ejemplares del programa que estarán a disposición de los palentinos en diferentes puntos de la ciudad.

A partir del viernes 22 agosto, se podrán recoger en todas las dependencias del Ayuntamiento, Mariano Timón, Canónigas, Oficina de Turismo, Biblioteca Eduardo Dato, Lecrác, Casino, en los hoteles Castilla Vieja, Rey Sancho, Don Rodrigo, Palacio de Congresos, AC, Diana Palace, Alda Mujer Palentina y Alda Eduardo Dato, así como en los centros municipales del Museo del Agua, Victorio Macho y la Huerta Guadián y los CEAS (La Puebla, Miguel Unamuno, José María Fernández Nieto y San Juanillo). También, en la Feria del Libro.