Las fiestas de San Juan incluyen más de 25 iniciativas de 18 disciplinas deportivas en la capital leonesa

Archivo - El programa deportivo de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León incluye eventos de categoría nacional como el Campeonato de Saltos que se celebrará en el Hípico Municipal. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

LEÓN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Juan y San Pedro de la capital leonesa incluyen la celebración de más de 25 convocatorias de 18 disciplinas deportivas en 20 escenarios diferentes durante los próximos días.

Con el apoyo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León y la iniciativa de diferentes entidades, clubes y federaciones se configura una oferta con 18 disciplinas deportivas dispares y, en algunos casos, con mucha tradición que van desde el fútbol o hípica a lucha, bolo leonés o capoeira.

En total, la programación deportiva se compone de más de 25 convocatorias de esgrima, hípica, atletismo, squash, fútbol 7, bolo leonés, lucha leonesa, tiro en sala en diferentes modalidades, pádel, deportes autóctonos, tiro con arma corta, skate, golf, gimnasia rítmica, pulsos, capoeira, ciclismo gravel, fútbol y baloncesto.

Todas las convocatorias buscan la participación de los ciudadanos y ciudadanas para que sean protagonistas al menos como espectadores en los más de 20 escenarios en los que se celebrará la extensa actividad deportiva, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

De esta forma, miles de personas podrán disfrutar en estos eventos que se desarrollarán en espacios como el paseo de Papalaguinda, el Palacio de Exposiciones, la plaza de San Marcos, la plaza de Puerta Obispo, el parque de los Reyes, el Auditorio Ciudad de León, el Estadio Hispánico, la galería de tiro del Pabellón Salvio Barrioluengo, la bolera de la calle 5 de Octubre, la bolera de San Francisco, los campos de fútbol de La Palomera y del CHF, el Olímpico de León o las pistas de atletismo de la Universidad de León (ULE).

Igualmente, las citas deportivas tendrán lugar en el Campo Hípico Municipal, la pista de patinaje del Pabellón San Esteban, el Pabellón de la Torre, el parque de la calle Coriscao en La Palomera, el Luchódromo Ciudad de León y el nuevo Skate Park de Eras de Renueva.

CITAS NACIONALES DE SALTOS Y GRAVEL

El programa deportivo de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León incluye eventos de categoría nacional como el Campeonato de Saltos que se celebrará en el Hípico Municipal o la Copa de España de Gravel (ciclismo) y otros de gran tradición como el LXVIII Concurso de Bolo Leonés y el LVI Trofeo de Judo.

El concejal Deportes, Vicente Canuria, ha transmitido a todos los clubes y federaciones su esfuerzo y colaboración en la confección de un programa deportivo que permite que estas fiestas de San Juan y San Pedro sean "las más deportivas".