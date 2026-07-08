Las fiestas de verano y actividades de animación infantil y juvenil, en la agenda de los próximos días en Ávila

ÁVILA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de Verano y la programación que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila en el marco de la animación juvenil de verano ocupan la agenda de actividades en la capital abulense los próximos días.

Las Fiestas de Verano cuentan este miércoles, 8 de julio, con uno de los conciertos del Festival Internacional de Música de Ávila que se celebra en la ciudad.

A partir de las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco, se podrá asistir al concierto gratuito de los profesores que están impartiendo las clases magistrales en el marco de este festival.

Este festival incluirá mañana jueves un concierto de piano a las 19 horas, también en el Auditorio de San Francisco, de Brendan Kinsellar; igualmente, con entrada libre hasta completar el aforo, mientras que el viernes habrá doble sesión musical en este mismo espacio, con los conciertos que ofrecerán, a las 10.00 y las 19.00 horas, los alumnos que han asistido al festival.

Actividades infantiles Para los más pequeños, esta tarde de miércoles, a partir de las 20.00 horas, el parque del barrio de la Universidad acogerá los castillos hinchables.

Y, para ellos también, mañana jueves se celebra en el recinto ferial, instalado en la explanada de la plaza de toros, el primer Día del Niño de estas fiestas, con precios popular en todas las atracciones. Asimismo, habrá castillos hinchables el lunes 13 de julio, a partir de las 20.00 horas, en el parque de Las Hervencias.

A partir de las 19.00 horas de este jueves habrá una charanga --'Los temblones'-- en los anexos de la plaza de toros y las casetas de las peñas abrirán a partir de las 20.00 horas, mientras que, desde las 20.30 horas, en este mismo espacio, se celebrará el Ávila Fest Opening, con las actuaciones de DJBlerix, DJ Duko y DJ Back.

El programa de La Casita del Parque, por su parte, ofrecerá este servicio de ludotecas de carácter gratuito, dirigido a menores de ocho años, en el jardín del Recreo, de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas.

Y la programación estival de las bibliotecas municipales acercará a participantes de seis a doce años, el martes 14 de julio, desde las 12.00 horas, un taller de animación a la lectura que acercará a los más jóvenes a los orígenes de la ilustración literaria.

Será en la biblioteca Olegario González de Cardedal y para participar es necesario inscribirse, con carácter gratuito, en la propia biblioteca.

DÍA DEL ORGULLO

En la jornada del viernes 10 de julio y de forma previa las actividades del Día del Orgullo de Ávila, a partir de las 20.30 horas, en el Mercado Grande, se podrá ver y escuchar al Coro de Hombres Gays de Madrid y, en los anexos de la plaza de toros, una vez finalice el partido de fútbol de la Selección Española y Bélgica, comenzará la segunda jornada del Ávila Fest Opening, con DJ NYA, Drag Plexy y DJ Chema.

El propio sábado, el Día del Orgullo de Ávila comenzará su programación a las 09.30 horas con la V Carrera por la Diversidad Arcoávila, con salida en el paseo del Rastro, y, a partir de las 11.00 horas, en el Parador de Ávila, con la II Jornada 'Con prevención'.

Por la tarde, desde las 18.30 horas, en la calle Reyes Católicos, se disputará la II Carrera en Tacones Ciudad de Ávila y, a las 19.30 horas, se realizará la concentración de participantes en el desfile del Orgullo, que partirá de la plaza de Santa Ana a las 20.30 horas y llegará al Mercado Grande, donde, a partir de las 21.00 horas, se celebrará la Gala de Premios a la Diversidad.

La programación de las Fiestas de Verano incluye, además, para el sábado 11 de julio, a partir de las 16.00 horas, un partido de voleibol entre el G-Sports y el Muralla de Ávila, en el pabellón Carlos Soria, así como el III GT Ciudad de Ávila de Warhammer 40.000, que se celebrará en el Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado desde las 08 horas del sábado hasta el domingo.

Además, el sábado 11 de julio, a partir de las 22 horas, en la plaza de toros, se celebrará el concierto de Camela, con Nereida como artista invitada.

Ya la próxima semana, el martes 14 de julio, a partir de las 18.30 horas, en el recinto ferial y con la colaboración de la Asociación de Feriantes, se celebrará el tradicional homenaje a la tercera edad, con chocolate con churros y, en la Cubierta Multiusos, con la actuación musical del Dúo Dos Soles.

ANIMACIÓN JUVENIL

La programación de la animación juvenil que organiza en los meses de julio y agosto el Ayuntamiento de Ávila cuenta este miércoles con zumba en el parque de San Antonio desde las 19.30 horas.

Mañana jueves, habrá jornada para mejorar las habilidades en fútbol, desde las 19.30 horas, en la Cruyff Court y el viernes, a partir de las 18 horas, en el parque de San Antonio, juegos gigantes.

El sábado 11, se podrá participar en una yincana acuática que se celebrará en el espacio verde frente a la Casa de las Ideas, desde las 19.00 horas y, ya en la próxima semana, los días 13 y 14 de julio, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, habrá playzone de verano en La Casa de las Ideas y, el miércoles 15 de julio, sesión de powerlifting, en Hammer Gym, desde las 12.00 horas.

La agenda de actividades se completa con el programa de 'Experiencias en la muralla' que ofrece el Ayuntamiento de Ávila en el principal monumento de la ciudad en época estival.

Se contará este sábado 11 de julio con la Experiencia Nache's, en la que, desde las 20.30 horas, se podrá disfrutar de una actividad gastrocultural en la que se degustarán hamburguesas de autor con acompañamiento musical.