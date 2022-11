La Film Symphony Orchestra visitará Burgos y Valladolid la próxima semana con su gira 'Krypton'

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Film Symphony Orchestra visitará Burgos y Valladolid la próxima semana --días 12 y 13 de noviembre-- con su gira 'Krypton', en la que bajo la batuta de Constantino Martínez-Orts, interpretará bandas sonoras de películas de superhéroes.

En concreto, la orquesta llegará a Burgos el sábado 12 de noviembre a partior de las 19.30 horas en el Fórum Evolución, mientras que un día después, el domingo 13, recalará en Valladolid, a las 19.00 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes.

El espectáculo cuenta con un extenso repertorio en el que no faltarán piezas de renombre como 'Superman', 'Braveheart', 'Iron Man 3' o 'El caballero oscuro', entre otras, según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

A lo largo de tres horas se podrá ver sobre el escenario una puesta en escena única con muchas sorpresas, acompañada de instrumentos de percusión y viento metal, y con un vestuario inspirado en algunas de las películas que forman parte del repertorio musical.

Este ha sido seleccionado con detalle para acercar la orquesta a un público familiar, donde no faltarán unas mimadas interpretaciones, el tono noble y épico de cada una de las obras, excelentes y divertidos músicos y el carisma de su director. Una mezcla que, unida a la iluminación, sumergirá al espectador en la historia que se narrará durante el espectáculo.

'Krypton', que recibe el nombre del planeta que vio nacer a Superman, constituye la propuesta musical más grande que la compañía ha ofrecido hasta el momento, siendo, en palabras del director Martínez-Orts, "un homenaje superlativo a la humanidad, a la bondad del ser humano y a todas las personas que día a día son superhéroes invisibles, anónimos que, con sus superpoderes, ayudan a los demás, sacan sonrisas y salvan vidas".

DE CONAN A SPIDERMAN

Quienes asistan al espectáculo disfrutarán de la maestría con la que el mítico compositor Alan Silvestri supo musicalizar la heroica personalidad de 'Capitán América' (2011) en una luminosa marcha, de los afilados destellos sonoros con los que Basil Poledouris describió el tañer del yunque de Crom en 'Conan El Bárbaro' o de cómo Danny Elfman tocó el cielo al plasmar su singular y característica personalidad en los inesperados giros armónicos de 'Spiderman' (2002).

No podía faltar en esta odisea musical la partitura de 'Superman' (1978), Óscar a la mejor banda sonora original del celebérrimo compositor John Williams, o la del tema principal de 'El último mohicano' (1992), de Trevor Jones, cuya intensidad arrolladora transmite sin parangón el coraje de 'Ojo de Halcón'.

Los amantes del séptimo arte se elevarán con las reminiscencias celtas que tan acertadamente consiguió evocar el compositor James Horner para el score de 'Braveheart'. Por su parte, los apasionados del jazz disfrutarán bailando a ritmo de swing gracias a las pegadizas melodías compuestas por Michael Giacchino para 'Los Increíbles' (2004), de Pixar.

Por otra parte, cabe mencionar la "arrolladora y triunfalista partitura" que Michael Kamen consiguió para 'Robin Hood: príncipe de los ladrones' (1991), que tan bien parafrasea en su clímax el 'Everything I Do' de Brian Adams y, cómo no, la partitura de 'Iron Man 3', en la que Brian Tyler consiguió transformar el virtuosismo tecnológico del superhéroe en virtuosismo musical.

Hans Zimmer, quien aparece en el programa (por partida doble) representado por 'El Caballero oscuro' (2008) y 'El Hombre de Acero' (2013).

La actual gira de la orquesta, 'Krypton', coincide con el décimo aniversario de la orquesta, diez años en los que ha brindado más de 300 conciertos para más de medio millón de personas, cifras que seguirán en aumento hasta la finalización de este tour nacional en junio de 2023.