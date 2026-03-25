Finaliza la digitalización del BOP de Segovia con el escaneo de más de 94.000 imágenes desde 1926 hasta 2002

Finaliza la digitalización del BOP de la provincia de Segovia con el escaneo de más de 94.000 imágenes desde 1926 hasta 2002 - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Segovia ha finalizado la digitalización del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el escaneo de 94.000 imágenes que abarcan dos siglos, desde 1926 a 2002, y se suma a la reciente digitalización de las actas de la institución.

El proyecto ha contado con una inversión de 18.247,96 euros, de los cuales la institución provincial ha aportado el 15 por ciento del presupuesto total, mientras que el resto se ha costeado con una subvención del Ministerio de Cultura, solicitada en 2024 por el Servicio de Archivo, Biblioteca y Publicaciones.

La ayuda, destinada específicamente a la digitalización del patrimonio bibliográfico y su preservación mediante repositorios, ha permitido contratar a una empresa especializada que ha escaneado 94.259 imágenes.

Estos documentos ya se encuentran disponibles para la consulta pública a través de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura.

El diputado de Cultura, José María Bravo, ha explicado que la digitalización documental garantiza la conservación de unos documentos esenciales y facilita el acceso a una información que refleja la labor de servicio público y el cumplimiento normativo de todas las administraciones de la provincia, a lo largo de casi dos siglos de historia.

Por su parte, la jefa del Servicio de Archivo, Biblioteca y Publicaciones, Susana Vilches, ha señalado que esta actuación era uno de los "proyectos pendientes fundamentales del departamento", puesto que hasta la fecha, el archivo digital presentaba una "importante laguna temporal".

En los años noventa, el Gobierno central impulsó la digitalización de los boletines desde su nacimiento en 1833 hasta el año 1925. Posteriormente, la Diputación ya ofrecía en su página web las publicaciones desde 2003 hasta la actualidad. Sin embargo, el tramo intermedio ahora recuperado era una de las partes más demandadas por los investigadores y por los propios ayuntamientos de la provincia.

El origen de estos documentos se remonta a la España del siglo XIX, en un contexto donde el desarrollo de las instituciones oficiales generó una gran cantidad de textos legales y de decretos.

En aquel momento, la información se distribuía a la capital para ser reimpresa y enviada a los municipios, que debían confirmar su recepción.

La creación formal de los boletines oficiales de las provincias se produjo por deseo del Rey Fernando VII, con el objetivo de modernizar los sistemas de información del país y agilizar el envío de comunicaciones oficiales a los pueblos, reduciendo además los costes de impresión.

La regulación de estos boletines se estableció mediante la Real Orden de 20 de abril de 1833. Aunque en un principio la responsabilidad de estas publicaciones recayó en los gobiernos civiles, la competencia pasó a manos de las diputaciones provinciales en 1871, labor que han mantenido de forma ininterrumpida hasta hoy.