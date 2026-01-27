Finalizan las obras de ensanche y mejora de la vía de acceso a Redipollos (León) tras invertir más de 236.000 euros

El vicepresidente primero y responsable de Fomento de la Diputación de Leónl, Roberto Aller (segundo por la derecha), ha recibido la actuación de ensanche y mejora de la carretera de acceso a Redipollos. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Fomento de la Diputación de León ha finalizado este martes las obras de ensanche y mejora de la carretera LE-2603, en el acceso a Redipollos, tras una inversión de 236.075 euros.

El vicepresidente primero y responsable de Fomento de la Institución provincial, Roberto Aller, ha recibido la actuación, que ha renovado por completo el firme y la señalización en un tramo de casi 1,4 kilómetros que conecta la mencionada localidad con Puebla de Lillo.

El objetivo principal del proyecto ha sido la adecuación del vial existente para garantizar una mayor seguridad y comodidad en la circulación. Las obras han consistido en la mejora del drenaje mediante la ejecución de bordillos-rigola y la renovación del pavimento a través de la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente y se han completado con la renovación total de la señalización, tanto horizontal como vertical.

La intervención ha abarcado una longitud total de 1.379 metros de carretera, manteniendo una anchura media de la calzada de 5,7 metros. Los trabajos, adjudicados a la empresa Firmes y Caminos, S.A., se han desarrollado cumpliendo estrictamente los plazos establecidos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las obras dieron comienzo el pasado 15 de julio de 2025 y finalizaron el 15 de noviembre de 2025, transformando el antiguo camino de montaña en una vía moderna y segura. El resultado final ofrece una calzada uniforme y bien delimitada, mejorando significativamente el acceso a la localidad de Redipollos y las condiciones de tránsito para los vecinos y visitantes de la zona.

El vicepresidente leonesista, junto al alcalde del municipio de Puebla de Lillo, Jose Ramón Alonso, ha comprobado el resultado de los trabajos, que ha calificado como "una muestra más del esfuerzo de la Diputación en la mejora de las infraestructuras viarias de la provincia". "El equipo de Infraestructuras y todo el personal de la Institución provincial trabaja incansablemente para seguir mejorando nuestras carreteras", ha indicado Aller, que ha defendido que desde su llegada al área "se ha cuadruplicado la inversión en carreteras".