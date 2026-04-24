La firma de hipotecas en CyL baja un 2,4% tras empeorar su evolución interanual en febrero

Bloque de pisos en construcción - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Castilla y León desciende un 2,4 por ciento en febrero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 16,26 por ciento a nivel nacional) con lo que empeora su evolución interanual, hasta un total de 1.832 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 6,8 por ciento.

En Castilla y León se prestaron 218,43 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 6,79 por ciento más del capital prestado que hace un año. Este dato, comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 1,3 por ciento

Si se atiende al total de fincas, se constituyeron un total de 2.451 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 325,08 millones de euros. De ellas, 80 fueron sobre fincas rústicas y 2.371 sobre urbanas.

De las 2.371 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en Castilla y León, 1.832 fueron sobre viviendas; 36 en solares y 503 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 22 y en 31 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 301 hipotecas con cambios en sus condiciones, 248 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.401 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.749 correspondieron a viviendas, 89 a fincas rústicas, 513 a urbanas y 50 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87 por ciento), Castilla - La Mancha (+29,53 por ciento) y Andalucía (+24,70 por ciento), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Extremadura seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 17,3 por ciento, 7,16 por ciento y 4,71 por ciento, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16 por ciento), Castilla - La Mancha (+44,75 por ciento) y Galicia (+41,10 por ciento) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se redujo un 1,24 por ciento.