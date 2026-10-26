La firma de hipotecas en CyL cae un 3,7% en agosto, sexto peor dato a nivel nacional donde creció un 2,3%

Archivo - Obra de construcción en Valladolid. - COAVA - Archivo
VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León descendió un 3,7 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a un incremento del 2,3 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.538 operaciones,
Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la Comunidad, con una caída del 23,7 por ciento, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Castilla y León se prestaron 256,2 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 14,73 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 10,4 por ciento
En Castilla y León se prestaron 196,88 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 6,1% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 23,2%.
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.992 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 280,87 millones de euros. De ellas, 23 fueron sobre fincas rústicas y 1.969 sobre urbanas.
De las 1.969 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Castilla y León, 1.538 fueron sobre viviendas; 27 en solares y 404 en otro tipo.
Por provincias, Valladolid ha registrado el mayor número de compraventa de viviendas, con 382, seguida de León, con 261; Burgos, con 224; Salamanca, con 196; Segovia, con 120; Ávila, con 101; Zamora, con 109; Palencia, con 93, y Soria, con 52.
Del mismo modo, el mayor capital prestado para la adquisición de viviendas ha correspondido a Valladolid, con 55,5 millones de euros, seguida de León, con 30,2 millones; Burgos, con 27,5 millones; Salamanca, con 27,2 millones; Segovia, con 14,8 millones; Zamora, con 11,9 millones; Ávila, con 11,7; Palencia, con 10,3 millones, y Soria, con 7,3 millones.
Valladolid ha liderado también la constitución de hipotecas sobre fincas urbanas en Castilla y León durante el mes de junio con un total de 474 operaciones, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por detrás de la provincia vallisoletana se ha situado León, con 340 hipotecas; seguida de Burgos, con 302; Salamanca, con 264; Segovia, con 144; Zamora, con 136; Ávila, con 131; Palencia, con 118 y Soria, con 60.
Del mismo modo, el mayor capital prestado para este tipo de fincas ha correspondido a Valladolid, con un total de 82,4 millones de euros. A continuación se ha posicionado Burgos, con 53,8 millones; seguida de León, que ha registrado 34,2 millones; Salamanca, con 33,7 millones; Segovia, con 17,9 millones; Zamora, con 16,9 millones; Ávila, con 16,7 millones; Palencia, con 11,5 y Soria, con 9,4 millones.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 18 y en 111 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 279 hipotecas con cambios en sus condiciones, 150 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 1.892 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.374 correspondieron a viviendas, 84 a fincas rústicas, 367 a urbanas y 67 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+41,81 por ciento), Navarra (+23,18 por ciento) y Comunitat Valenciana (+11,83 por ciento), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron La Rioja seguida de Baleares y Madrid con caídas del 27,7 por ciento, 21,85 por ciento y 5,85 por ciento, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Extremadura (+60,76 por ciento), Comunitat Valenciana (+28,98 por cineto) y Navarra (+27,11 por ciento). marcando los mejores registros, salvo en Madrid en donde se redujo un 3,73 por ciento, y Cantabria, con un 2,89 por ciento menos.