Fiscalía investiga la muerte de los dos pacientes oncológicos del HUBU

Hospital Universitario de Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para dilucidar lo ocurrido el pasado mes de diciembre en el Hospital Universitario de Burgos donde fallecieron dos pacientes oncológicos y otros tres resultaron afectados por una incorrecta administración de la dosis de fármacos, como han confirmado fuentes jurídicas.

Se trata de la apertura de una diligencia habitual en estos casos en los que se ha producido una muerte -en este caso, dos-.

Esta petición de apertura de diligencias también la han reclamado desde varios sindicatos, organizaciones de la salud y desde la Asociación del Defensor del Paciente.

Desde esta organización se ha pedido al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que destituya al director gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón, que ayer explicó en rueda de prensa que el caso hay que atribuirlo a un "fallo humano" en la cadena de preparación de la dosis a aplicar a cinco pacientes.

Tras el incidente, el HUBU inició una investigación en la que se repasó todo el proceso de los tratamientos oncológicos desde el principio, que es la preparación por parte de los facultativos de oncología, donde se pautan las dosis correspondientes a cada enfermo, pasando por farmacología hasta la administración del tratamiento.