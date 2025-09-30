Fiscalía mantiene 5 años de cárcel por la muerte por atropello de tres camioneros y eleva a 7 la inhabilitación

El acusador público y los particulares sostienen que el trágico suceso se produjo por una desatención del acusado, también camionero

VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal en el caso del transportista acusado del atropello mortal de tres camioneros registrado en enero de 2021 en Tordesillas (Valladolid) y las tres acusaciones particulares han mantenido este martes los cargos y peticiones de pena, de entre cinco años de prisión en el caso del acusador público y los tres y seis años que solicita el resto, tras considerar acreditado que el siniestro fue claramente evitable y que si éste se produjo fue porque Marco Antonio H.C. circulaba con una clara "desatención" e "imprudencia".

Tras dos días de juicio en la Audiencia de Valladolid, las cuatro acusaciones coinciden en que el suceso ocurrido sobre las 07.34 horas del 18 de enero de 2021 pudo evitarse si el encausado hubiera ido al volante de su camión con la atención y cautela necesarias, las mismas de las que, a su juicio, no hizo gala cuando a la altura del kilómetro 152,787 de la A-62 impactó con la parte trasera izquierda de otro vehículo pesado que se había detenido de urgencia en el arcén tras sufrir un incendio en la góndola donde transportaba un vehículo de bomberos y se llevó por delante a su conductor y a otros dos transportistas más que, tras estacionar sus respectivos camiones por delante del siniestrado, se encontraban colaborando con el primero en las labores de extinción.

El acusador público--tipifica los hechos como tres homicidios por imprudencia en concurso ideal y ha elevado de seis a siete años la inhabilitación del acusado para el ejercicio profesional--y las otras tres acusaciones dan por válido el informe del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil que certifica que Marco Antonio tuvo tiempo suficiente de evitar el punto de colisión debido a que el mismo era visible a mucha distancia, tanto por las luces de cruce y emergencia de los camiones como por las llamas en uno de ellos, y que de haber ido atento a la carretera--contaba con cuatro carriles--podría haber realizado una maniobra evasiva a través de los viales de la izquierda.

Ninguna de las acusaciones da crédito a la versión del encausado respecto de que un supuesto camión que le precedía y que supuestamente se desvió a la izquierda a la altura del obstáculo le impedía ver que había tres vehículos pesados ocupando el arcén de la carretera y tampoco el "sorpresivo" alegato realizado durante la vista oral de que la manipulación de los extintores por parte de las tres víctimas había levantado una "nube de polvo" que ocultó por completó el escenario e hizo invisibles tanto a los camioneros como a sus camiones.

"No se ha podido probar que el acusado decelerara por haberse encontrado otro camión que circulara por delante, algo que puede justificarse por el simple hecho de haberse acercado a una bifurcación con elevada afluencia de tráfico, ni tampoco que le hubiera privado de la visión esa supuesta nube causada por los extintores, sobre todo porque tal extremo no ha sido corroborado por ninguno de los usuarios de la vía", ha resumido el fiscal del caso, en declaraciones recogidas por Europa Press, para acto seguido reiterar que el acusado cometió una "imprudencia grave u omisión por no estar atento a la conducción que impidió que cambiara de carril para evitar atropellar a las víctimas".

Frente a la postura de las acusaciones--el fiscal ha elevado las peticiones de indemnización a parte de los familiares de las víctimas--, la defensa el transportista ha mantenido una petición absolutoria y en caso de condena ha invocado la atenuante de dilaciones indebidas con motivo del retraso en la tramitación del proceso, con hasta tres suspensiones de juicio.

La defensora justifica la solicitud de absolución en las dos periciales de parte presentadas en la segunda y última jornada en las que varios expertos avalan su tesis de que el siniestro fue "inevitable" debido a las nulas condiciones de visibilidad con las que se encontró su patrocinado, tanto por el obstáculo que supuso ese supuesto camión que le precedía y la "nube de polvo" que ocasionó el uso de tres extintores por parte de los fallecidos.

SE APERCIBIÓ DEL OBSTÁCULO A 52 METROS DE DISTANCIA

En el primer caso, uno de los peritos ha rebatido el informe de la Benemérita y sostiene que cuando el acusado se apercibió del peligro que suponía el obstáculo se hallaba a una distancia de 52 metros, espacio que hacía imposible evitar la colisión si, además, se tiene en cuenta que el camión que llevaba hacia Babilafuente (Salamanca) cargado de maíz contaba con un tonelaje no inferior a los 50.000 kilos.

El experto apunta que si el cerebro del acusado no se percató del referido obstáculo hasta esa distancia fue posiblemente debido a que delante de él circulaba otro camión que segundos antes del siniestro se desplazó hacia los carriles de la izquierda y que hasta entonces la había impedido percatarse de que el arcén estaba ocupado por tres vehículos pesados. "Se hubieran necesitado unos 85 metros de distancia desde el momento en que se apercibe del peligro, en lugar de 52, para que hubiera tenido tiempo de evitar el impacto", ha defendido el perito.

Con respecto a la supuesta "nube de polvo" procedente de los extintores utilizados por los camioneros fallecidos, otro de los peritos de la defensa, experto en formación de bomberos y conductores, ha avalado también la posibilidad de que su uso contribuyera al fatal desenlace. "Hubiera bastado con la utilización de uno de los extintores para generar una nube de polvo que habría provocado una opacidad total, una absoluta falta de visibilidad", ha apuntado el perito, quien calcula que cuando pasó por aquel punto el camión del acusado pudo encontrarse con una nube que le privó de visibilidad en un entorno de unos 80 metros, lo que hacía imposible ver a las víctimas y el camión incendiado.

El juicio, tras los informes de las partes, ha quedado ya visto para sentencia.